«Кто еще соберет стадион?»: Исинбаева поделилась впечатлениями от концерта «Ленинграда»

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-07T08:45:57+03:00

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Кажется, минувшим вечером все были на стадионе «Волгоград Арена», где состоялся грандиозный концерт популярной группы «Ленинград». Полсотни тысяч зрителей забили посадочные места, танцпол и фанзону. Наслаждалась творчеством легендарного Шнурова и олимпийская чемпионка из Волгограда Елена Исинбаева. Впечатлениями она поделилась в Instagram с подписчиками.

- Доброе утро всем! Вчера сходили на концерт @leningrad_on @shnurovs. Стадион был полный... Я такого не видела ещё... Теперь вот задумалась, а кто ещё из наших отечественных исполнителей может собрать стадион, целый стадион?!!! Жду ваших ответов, - написала Елена.

Ответов было не так много и один из них – сама Елена Исинбаева. Напомним, шоу «Ленинграда» состоялось вечером 6 сентября. Подробности читайте в статье:

Полный отрыв: Шнуров собрал почти полсотни тысяч фанатов на «Волгоград Арене» [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU