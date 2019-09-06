2019-09-06T21:07:23+03:00
Звезды

Сергей Шнуров почти побил рекорд посещаемости на «Волгоград Арене»

На стадион пришло 40 254 зрителя
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Зал подпевал каждую песню и сцена буквально сливалась со стадионом в музыкальном экстазе.Зал подпевал каждую песню и сцена буквально сливалась со стадионом в музыкальном экстазе.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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То, что Сергей Шнуров и группа «Ленинград» соберут полный стадион в Волгограде, никто даже не сомневался. Билеты на концерт, который состоялся сегодня 6 сентября на «Волгоград Арене», были раскуплены практически до последнего. Вереницы людей стали стягиваться к стадиону за несколько часов до начала шоу. А когда футбольное поле превратилось в сплошной живой танцпол, казалось, что такого числа зрителей наша арена не видела даже на ЧМ-2018. Шнурову почти удалось побить рекорд «Волгоград Арены»: на стадионе сегодня присутствовало 40 254 человека!

Но все-таки это не рекорд. Напомним, что на матче мундиаля "Япония- Польша", который состоялся на "Волгоград Арене" 28 июня 2018-го присутствовало 42189 зрителей.

Зато этот концерт можно смело назвать народным. Забита фанатами группы «Ленинград» была не только фан-зона, но даже на вип-ложе не было свободных мест. Это еще раз подтверждает - творчество Шнурова - не знает границ, его песни поет вся страна!

Даже на ЧМ-2018 не было столько зрителей. Это рекорд! Фото: Екатерина СИМОХИНА

Даже на ЧМ-2018 не было столько зрителей. Это рекорд!Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Сейчас я вас научу прощаться со служащими: «Прощай пи..л, не скучай, смотри футбол!», - шутит певец в свойственной ему манере.

И зал отрывается под ленинградские композиции, как в последний раз!

ИСТОЧНИК KP.RU

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