В Астраханской области рабочего затянуло под пресс на заготовке сена

СЕГОДНЯ 18:40 2019-09-06T18:40:41+03:00

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Любая смерть нелепа, но некоторые случаи просто поражают своим ужасающим стечением обстоятельств. Вот, 4 сентября в Астраханской области 39-летний мужчина погиб при заготовке сена.

Казалось бы, чем грозит человеку работа с сеном? А мужчину, между тем, затянуло под пресс.

Трагический инцидент произошел в 6 километрах от села Цветное Володарского района Астраханской области. Именно там в поле он заготавливал сено на зиму, и паковал его тюки. Делал это при помощи специального пресс-подборщика. Что и в какой момент пошло не так, теперь выясняют следователи Камызякского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Астраханской области. Но мужчину буквально затянуло под этот пресс. От полученных ранений астраханец скончался на месте.

- По данному факту проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - комментируют случившееся «КП-Волгоград» в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU