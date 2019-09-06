На дорогах Волгограда по вине водителей пострадали 59 детей-пассажиров
Почему то некоторые волгоградские водители, несмотря на печальную статистику ДТП и наставления гаишников, продолжают возить детей без специальных удерживающих устройств. А кто-то забывает даже пристегивать детвору ремнями безопасности. Последствия такой халатности - в пугающих данных от волгоградской полиции.
- За 7 месяцев текущего года в Волгограде совершено 50 ДТП с участием детей-пассажиров, из которых 59 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. 22 ребенка в момент аварий не были пристегнуты, - констатируют в ГУ МВД по региону.
Поэтому сегодня, 6 сентября, инспекторы полиции отправились на разъяснительные беседы с водителями. В ходе акции «Ребенок - пассажир» водителям еще раз напоминали о необходимости применения детских удерживающих устройств и ремней безопасности, а также о возможных последствиях их неиспользования.
К слову, за время акции за невыполнение этих требований оштрафовали 14 водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU