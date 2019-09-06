2019-09-06T17:59:42+03:00
Общество

На дорогах Волгограда по вине водителей пострадали 59 детей-пассажиров

А все потому, что многие взрослые перевозят малышей без специальных устройств
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Пристегните детей - сохраните им жизнь!Пристегните детей - сохраните им жизнь!Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Почему то некоторые волгоградские водители, несмотря на печальную статистику ДТП и наставления гаишников, продолжают возить детей без специальных удерживающих устройств. А кто-то забывает даже пристегивать детвору ремнями безопасности. Последствия такой халатности - в пугающих данных от волгоградской полиции.

- За 7 месяцев текущего года в Волгограде совершено 50 ДТП с участием детей-пассажиров, из которых 59 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. 22 ребенка в момент аварий не были пристегнуты, - констатируют в ГУ МВД по региону.

Поэтому сегодня, 6 сентября, инспекторы полиции отправились на разъяснительные беседы с водителями. В ходе акции «Ребенок - пассажир» водителям еще раз напоминали о необходимости применения детских удерживающих устройств и ремней безопасности, а также о возможных последствиях их неиспользования.

К слову, за время акции за невыполнение этих требований оштрафовали 14 водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24