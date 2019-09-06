Астраханский Хатико: овчарка ждет хозяев, бросивших ее на пепелище

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-06T17:45:48+03:00

Собака не уходит от сгоревшего дома и надеется, что владельцы вернутся за ней

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На популярном видеохостинге астраханец по имени Вячеслав выложил трогательный ролик о местном Хатико. Мужчина, который живет в поселке Красные Баррикады в Астраханской области, снял на видео овчарку, которая смиренно сидит на пепелище своего бывшего дома. На кадрах видно, что на месте дома после жуткого пожара остались только обугленные бревна. Сгорели все постройки, все вещи и даже машина. Здесь давно ни души и только эта собака не уходит с места. Она преданно ждет, когда же хозяева вернутся за ней.

- Что, хозяина ждешь, да? - обращается к овчарке автор видео.

Собака грустно смотрит ему в глаза, а после отворачивается к сгоревшему дому и начинает жалобно скулить.

Астраханский Хатико: собака ждет хозяев, бросивших ее после пожара дома.

За сутки это видео посмотрели тысячи людей. И мало кто остался равнодушным. Уже нашлись люди, готовые приютить этого астраханского Хатико. Вот только автор ролика не оставил никаких данных о том, где конкретно это произошло, и куда делить владельцы сгоревшего дома и собаки.

Одно радует: овчарка выглядит вполне упитанной. Судя по пустой миске, которая стоит неподалеку, ее подкармливают сердобольные соседи.

«КП-Волгоград» будет следить за этой историей.

ИСТОЧНИК KP.RU