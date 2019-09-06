2019-09-06T17:13:27+03:00
Спорт

Волгоградцев приглашают на турнир по воркауту

7 сентября на Набережной Волгограда пройдут городские соревнования «Workout Open Cup - 2019»
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Принять участие может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет.Принять участие может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В субботу, 7 сентября, на воркаут-площадке, расположенной на верхней террасе центральной набережной Волгограда, состоится городской турнир «Workout Open Cup - 2019».

В последние годы воркаут стал очень популярным среди молодежи, и не только. Молодые люди часами тренируются на спортивных площадках и демонстрируют просто удивительные трюки на турниках, брусьях, шведских стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях. Это движение активно поддерживают и власти, открывая в Волгограде все новые и новые спортплощадки. А теперь уличный спорт выходит на новых уровень - соревновательный.

- К участию в турнире приглашается молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая занимается воркаутом. В программе соревнований представлена дисциплина «Силовой фристайл». Победители получат дипломы и призы, - зазывают спортсменов в администрации Волгограда.

Начало в 16.00.

- Каждому участнику соревнований будут предоставлены две попытки, что позволит уравнять шансы для всех, а самым сильным - вырваться вперед, - поясняют в мэрии.

Одно лишь условие - участникам надо до начала соревнований зарегистрироваться.

Напомним, что в Волгограде воркаут-площадки уже установлены на верхней террасе набережной, в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена», в Комсомольском саду, в парке «Сказка» Ворошиловского района, возле ВолГУ в Советском районе и в парке аттракционов на Спартановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Астраханской области рабочего затянуло под пресс на заготовке сена
На дорогах Волгограда по вине водителей пострадали 59 детей-пассажиров
Астраханский Хатико: овчарка ждет хозяев, бросивших ее на пепелище
На вокзале Волгограда во время досмотра обворовали туристку из Сибири
Полиция Волгограда нашла сбежавшую из дома школьницу
И о погоде: в Волгоградской области на выборах будет жарко
«Ленинград» может собрать аншлаг в Волгограде
В Волгограде пропала 13-летняя девочка
Волгоградцы, осужденные за взрыв дома на Университетском, обжалуют приговор в областном суде
В Волгограде убийце криминального авторитета Юрия Иванова дали 9 лет строгого режима
Волгоградца, подвозившего клиентов в Элисту, жестоко убили, а машину сожгли
В тройном ДТП под Волгоградом погиб 26-летний водитель