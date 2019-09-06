Волгоградцев приглашают на турнир по воркауту

СЕГОДНЯ 17:13 2019-09-06T17:13:27+03:00

Принять участие может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В субботу, 7 сентября, на воркаут-площадке, расположенной на верхней террасе центральной набережной Волгограда, состоится городской турнир «Workout Open Cup - 2019».

В последние годы воркаут стал очень популярным среди молодежи, и не только. Молодые люди часами тренируются на спортивных площадках и демонстрируют просто удивительные трюки на турниках, брусьях, шведских стенках, горизонтальных лестницах и прочих конструкциях. Это движение активно поддерживают и власти, открывая в Волгограде все новые и новые спортплощадки. А теперь уличный спорт выходит на новых уровень - соревновательный.

- К участию в турнире приглашается молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая занимается воркаутом. В программе соревнований представлена дисциплина «Силовой фристайл». Победители получат дипломы и призы, - зазывают спортсменов в администрации Волгограда.

Начало в 16.00.

- Каждому участнику соревнований будут предоставлены две попытки, что позволит уравнять шансы для всех, а самым сильным - вырваться вперед, - поясняют в мэрии.

Одно лишь условие - участникам надо до начала соревнований зарегистрироваться.

Напомним, что в Волгограде воркаут-площадки уже установлены на верхней террасе набережной, в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена», в Комсомольском саду, в парке «Сказка» Ворошиловского района, возле ВолГУ в Советском районе и в парке аттракционов на Спартановке.

ИСТОЧНИК KP.RU