2019-09-06T17:01:36+03:00
Происшествия

На вокзале Волгограда во время досмотра обворовали туристку из Сибири

Двое мужчин украли у девушки рюкзак с вещами прямо под носом у полиции
Наталья ГЛАЗУНОВА
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У девушки рюкзак украли прямо на досмотре. Фото Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте.У девушки рюкзак украли прямо на досмотре. Фото Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте.
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Казалось бы, на железнодорожном вокзале Волгограда за безопасностью и комфортом пассажиров следят особо тщательно. Но 5 сентября здесь нагло обокрали 18-летнюю девушку, которая приехала в наш город из Екатеринбурга. Причем обокрали прямо под носом у полиции - на терминале досмотра.

Как вы знаете, при входе в здание вокзала всех пассажиров тщательно досматривают: людей «прогоняют» через рамки металлоискателей, а вещи - сканируют на рентген-установке. И пока юная туристка копошилась с дамской сумочкой, ее рюкзак с вещами украли. И девушке ничего не оставалось, как идти в полицию.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном линейном управлении МВД России на транспорте, вычислили воров довольно быстро: ведь на ж/д вокзале везде установлены камеры видеонаблюдения. По ним и определили, кто украл.

- Сотрудники патрульно-постовой службы «по горячим следам» задержали преступников. Ими оказались двое ранее судимых местных жителя 1976 и 1973 года рождения. Мужчины отрицать обвинения не стали, пояснив, что планировали продать украденные вещи, а вырученные деньги потратить на личные нужды, - говорят в ведомстве.

Теперь им грозит новый срок. На задержанных уже завеи уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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