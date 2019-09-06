Полиция Волгограда нашла сбежавшую из дома школьницу

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-06T16:29:37+03:00

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Больше суток в Волгограде искали 13-летнюю Кристину Лихолетову. Искали родные и близкие, искала полиция, подключились даже волонтеры. К вечеру 6 сентября школьницу нашли.

- Ребенок только что найден, жив-здоров. Ночевала на улице, по предварительной информации, противоправных действий в отношении нее не совершалось, - обрадовали в ГУ МВД по Волгоградской области.

Напомним, Кристина как обычно 5 сентября ушла на занятия в школу, а после домой не вернулась. Ни пришла ни после уроков, ни вечером. Телефон у ребенка был выключен, не знали, где девчонка ни подружки, ни одноклассники. Родители, сбившись с ног, пошли в полицию.

Поиски продолжались всю ночь и весь день 6 сентября. И только к вечеру участковые полиции обнаружили «потеряшку» во дворе дома по улице Бахтурова.

Девочка просто сбежала из дома и бродила по городу. Кстати, это уже не впервой. Правда, до этого происшествия школьница всегда к ночи возвращалась домой.

- Сейчас с девочкой и ее законным представителем работают инспекторы службы по делам несовершеннолетних, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU