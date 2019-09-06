2019-09-06T16:01:09+03:00
Общество

И о погоде: в Волгоградской области на выборах будет жарко

Выходные 7 и 8 сентября будут солнечными и без осадков
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В воскресенье отложите на время все дела и дачные участки и айда на выборы.В воскресенье отложите на время все дела и дачные участки и айда на выборы.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В ближайшие выходные - 7 и 8 сентября в Волгоградской области будет жарко. В субботу столбик термометра поднимется до +25 и выше, а в воскресенье в регионе будут выбирать губернатора и депутатов Волгоградской областной думы. Что касается погоды в день выборов, то синоптики волгоградского гидрометцентра не стали делать никаких прогнозов на этот день. Так что вне зависимости от условий за окном и незаконченных дел на дачных участках - все на выборы! Как говорится: сделай дело - гуляй смело.

Фото - скрин сайта Волгоградского Гидрометцентра.

Фото - скрин сайта Волгоградского Гидрометцентра.

А если серьезно, то теплый антициклон обеспечит волгоградцам сухую, солнечную и тихую погоду в ближайшие дни. Говорят, среднесуточная температура будет близкой к климатическим нормам начала августа.

Так, 7 сентября днем воздух прогреется до +22...+27º, а днем 8 сентября - +21...+26º. Однако, сентябрь все-таки осенний месяц и по вечерам уже прохладно, а ночью столбик термометра и вовсе опустится до +7…+12 градусов, местами даже до +3 градусов.

В понедельник, 9 сентября, в Волгоградской области будет все также тепло - температура воздуха ночью +10…+12º; днем +24...+26°, и без осадков. На избирательных участках тоже будет жарко - предстоит нелегкий подсчет голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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