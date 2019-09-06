«Ленинград» может собрать аншлаг в Волгограде

СЕГОДНЯ 15:35 2019-09-06T15:35:41+03:00

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Одним из самых масштабных музыкальных событий осени да и всего 2019 года в Волгограде станет концерт группировки «Ленинград» на стадионе «Волгоград Арена». В других городах тура Сергей Шнуров собирал аншлаги. На волгоградском стадионе он к этому близок. Днем 6 сентября за четыре часа до концерта проданы все дешевые билеты, а также практически все места на нижнем ярусе. Пользуются спросом и ложи, и VIP-трибуны с билетами от 8 тысяч рублей. Проданы даже места на сектор прессы. Осталось около пятисот билетов по 1800 рублей на танцпол и в сектора второго яруса. А вот фан-зона по три тысячи особым спросом не пользуется. Возможно, концерт «Ленинграда» рекорда посещаемости «Волгоград Арены» и не побьет, но наплыв зрителей все же будет не меньше, чем на футбольные матчи.

Зрителей, купивших билеты на танцпол, будут пропускать на «Волгоград Арену» через Gate 1 и Gate 9 со стороны ЦПКиО. Вход в фан-зону – через Gate 5 со стороны гостиницы «Турист». Обладателей VIP-билетов будут впускать через Gate 4 у физкультурной академии. А на трибуны можно попасть через Gate 2 и Gate 3, выходящих на Первую продольную.

Напомним, те, кто приедет на концерт на своем автомобиле, оставить машину могут на парковках у Дворца спорта и ТРЦ «Европа Сити Молл». У «Волгоград Арены» выделили места лишь для обладателей VIP-билетов. Остальных на стадион и обратно довезет общественный транспорт, который пойдет по особому расписанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU