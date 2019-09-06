2019-09-06T15:35:41+03:00
Общество

«Ленинград» может собрать аншлаг в Волгограде

Как пройти на стадион Волгоград Арена на концерт «Ленинграда» 6 сентября 2019 [схема]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
"Ленинград" обещает раскачать "Волгоград Арену"."Ленинград" обещает раскачать "Волгоград Арену".Фото: Елена БЛЕДНЫХ
Изменить размер текста:

Одним из самых масштабных музыкальных событий осени да и всего 2019 года в Волгограде станет концерт группировки «Ленинград» на стадионе «Волгоград Арена». В других городах тура Сергей Шнуров собирал аншлаги. На волгоградском стадионе он к этому близок. Днем 6 сентября за четыре часа до концерта проданы все дешевые билеты, а также практически все места на нижнем ярусе. Пользуются спросом и ложи, и VIP-трибуны с билетами от 8 тысяч рублей. Проданы даже места на сектор прессы. Осталось около пятисот билетов по 1800 рублей на танцпол и в сектора второго яруса. А вот фан-зона по три тысячи особым спросом не пользуется. Возможно, концерт «Ленинграда» рекорда посещаемости «Волгоград Арены» и не побьет, но наплыв зрителей все же будет не меньше, чем на футбольные матчи.

Зрителей, купивших билеты на танцпол, будут пропускать на «Волгоград Арену» через Gate 1 и Gate 9 со стороны ЦПКиО. Вход в фан-зону – через Gate 5 со стороны гостиницы «Турист». Обладателей VIP-билетов будут впускать через Gate 4 у физкультурной академии. А на трибуны можно попасть через Gate 2 и Gate 3, выходящих на Первую продольную.

Напомним, те, кто приедет на концерт на своем автомобиле, оставить машину могут на парковках у Дворца спорта и ТРЦ «Европа Сити Молл». У «Волгоград Арены» выделили места лишь для обладателей VIP-билетов. Остальных на стадион и обратно довезет общественный транспорт, который пойдет по особому расписанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда пойти и что интересного посмотреть в Волгограде с 4 по 10 сентября 2019 [афиша, гастроли, досуг]

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Волгограда нашла сбежавшую из дома школьницу
И о погоде: в Волгоградской области на выборах будет жарко
В Волгограде пропала 13-летняя девочка
Волгоградцы, осужденные за взрыв дома на Университетском, обжалуют приговор в областном суде
В Волгограде убийце криминального авторитета Юрия Иванова дали 9 лет строгого режима
Волгоградца, подвозившего клиентов в Элисту, жестоко убили, а машину сожгли
В тройном ДТП под Волгоградом погиб 26-летний водитель
Волгоградец разбил чужую машину на 150 тысяч рублей и не помнит за что
Утилизировать покрышки каждый автовладелец должен сам
Волгоградца будут судить за сексуальное насилие, совершенное 14 лет назад
Целое поле дикорастущей конопли уничтожили под Волгоградом
Рецидивист сманил 13-летнего школьника фасовать наркотики за деньги
Под Волгоградом лихач на «ВАЗе» сбил на «зебре» маму с двухлетней дочкой
Волгоградка получила четыре года за попытку зарезать приятеля
Волгоградцев спросят, на что они тратят свое время
Под Волгоградом в пожаре пострадала 59-летняя дачница
В Волжском женщина на «шестерке» сбила двух школьников на "зебре"
МЧС: в Волгоградской области ожидается жара - в лес не ходить
В Волжском с пятого этажа выпал 9-месячный ребенок
В Волгограде завершили благоустройство сквера возле седьмой больницы
Жители Волгограда могут застраховаться по акции «Лови момент с УРАЛСИБом»
В онкодиспансер Волгограда поступило новое оборудование
Под Волгоградом военные испытали обновленную «Тунгуску» и реактивные огнеметы «Шмель»
В Астрахани инженер лишилась миллиона рублей, когда сказала незнакомцу данные карты
3D-принтер волжских студентов будут поставлять на «оборонку»
В Волгограде почтальон пыталась украсть у предприятия 1,5 миллиона рублей
В Астрахани дела двух министров ЖКХ и одного зама передали в суд