В Волгограде пропала 13-летняя девочка

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-06T14:58:32+03:00

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13-летняя Кристина Лихолетова утром 5 сентября как обычно отправилась в школу №120. Но после занятий домой не вернулась. Родители звонили ей на телефон, но номер оказался недоступен. Связались родители с подругами и одноклассниками, но никто не знает, где может находиться девочка-подросток. Тогда волгоградцы отправились в полицию писать заявление о пропаже.

Кристина хромает на одну ногу из-за врожденной болезни. Она не может обходиться без помощи родных долгое время. До этого школьница уже уходила из дома, но быстро возвращалась. Девочка на учете в ПДН не состоит, семья благополучная.

У нее русые волосы до плеч, серо-голубые глаза, худенькая. Когда она уходила после занятий из школы на ней были черные брюки, белая блузка с рюшами, светло-розовая джинсовка, ортопедическая светло-розовая обувь.

Всем, кто видел девочку или знает, где она может находиться, просят позвонить волонтерам по телефону 89044044490 или в полицию по «02».

ИСТОЧНИК KP.RU