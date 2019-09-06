Волгоградцы, осужденные за взрыв дома на Университетском, обжалуют приговор в областном суде

СЕГОДНЯ 13:19 2019-09-06T13:23:27+03:00

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Приговор Юрославу Бабаяну, его отцу Юрию Бабаяну и Владимиру Лексункину вынесли в июле этого года. Мужчин обвинили в выполнении работ, которые привели к гибели двух и более человек. Суд посчитал, что взрыв дома на проспекте Университетском (погибли четыре человека, десятки ранены) – на их совести. Но с решением двое из них не согласились и 12 сентября будут обжаловать его в Волгоградском областном суде.

16 мая 2017 года Юрий Бабаян решил помочь сыну с подключением к водопроводу его киоска. Он нанял Владимира Лексункина сделать прокол под улицей и подключится к колодцу у ближайшей пятиэтажки. Проект хоть и был, но разрешение на это у бизнесмена не было. Во время работ Лексункин повредил трубу газопровода и газ пошел в подвал дома.

Жители почувствовали запах и вызвали соответствующие службы. Во время проведения аварийных работ и произошел взрыв, который унес жизни четырех человек: сотрудника «Горгаза», и трех жительниц двухэтажки. Полностью рухнул один из подъездов. Комиссия, которая провела обследование, приняла решение дом не восстанавливать. Жильцы получили компенсацию. А следователи провели большое расследование на 18 томов.

Приговор вынесли в июле этого года. Владельцу киоска дали 5 лет реального срока, Бабяну-старшему 5 лет колонии условно, Лексункина приговорили к 5,5 годам колонии общего режима, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Двое из трех, получившие реальное наказание, решение суда оспорили. Они считают, что в их действиях нет состава преступления. Ведь взрыв произошел через несколько часов после повреждения трубы, и у газовиков было достаточно времени, чтобы устранить аварийную ситуацию, а они этого не сделали.

ИСТОЧНИК KP.RU