В Волгограде убийце криминального авторитета Юрия Иванова дали 9 лет строгого режима

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-06T13:07:58+03:00

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Девять лет колонии строгого режима дали небезызвестному в Волгограде Сергею Жукову по прозвищу Жук. В августе 2018 года он жестоко расправился с криминальным авторитетом Юрием Ивановым - другом Владимира Кадина. С момента совершения громкого и жестокого убийства целый год шло следствие, а сегодня суд вынес вердикт – виновен по двум статьям УК: «убийство» и «незаконный оборот оружия».

Ссобытия происходили вечером 27 числа недалеко от Царицынской оперы. Между Ивановым и Жуковым произошел конфликт, вылившийся в разборки. Жук вытащил один из двух имевшихся пистолетов, а именно «Волтьтер», и намеревался застрелить недруга, но оружие дало осечку, а Иванов пытался сбежать. Не получилось. Криминалисты воссоздали картину убийства.

- С первого раза не сработал и второй пистолет. Лишь с третьей попытки ему удалось ранить уже убегавшего потерпевшего, пуля попала в область грудной клетки. Когда волгоградец упал на землю, осужденный догнал его и нанес многочисленные ножевые ранения в область шеи и груди, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Сам Жук также пытался скрыться, но его быстро поймали. Ближайшие 9 лет и 3 месяца Жуков проведет в колонии. Приговор в законную силу не вступил.

Архив "КП"

18 августа 2011 года. Владимир Кадин.

Громкое преступление случилось в центре Волгограда - был застрелен, казалось бы, непотопляемый «авторитет» 46-летний Владимир Кадин. Он отдыхал в кругу друзей в кафе «Фасоль» в самом центре города на улице Чуйкова. Было жарко и компания мужчин разместилась на открытой террасе. За соседним столиком с Кадиным сидели несколько телохранителей. На часах было около десяти вечера, и в сумерках охрана не заметила, как к площадке подобрался молодой мужчина. Он оказался сзади компании, достал пистолет и выстрелил Кадину в голову. Все случилось в считанные секунды (читать дальше)

ИСТОЧНИК KP.RU