Волгоградца, подвозившего клиентов в Элисту, жестоко убили, а машину сожгли

СЕГОДНЯ 12:42 2019-09-06T12:44:35+03:00

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В полицию с просьбой разыскать мужа волгоградка обратилась 3 сентября. Она рассказал историю, которая заставила ее идти в правоохранительные органы.

Муж женщина Дмитрий подрабатывает частным извозом и ведущем на праздниках. У мужчины две дочки, так что он не отказывался ни от какой работы. И когда 2 сентября ему позвонили на телефон и предложили отвезти клиентов до Элисты, тоже согласился. Поездка была странной, но начало учебного года всегда большие траты и волгоградец согласился.

Ночью он прислал жене странное сообщение с геометкой. Его она увидела только утром, когда проснулась. Телефон мужа к этому моменту был уже недоступен.

Информацию об исчезновении волгоградца и возможно криминальной подоплеке волгоградские следователи сообщили силовикам из соседнего региона. Они выехали проверить территорию, с которой пришли координаты местности.

- В трех километрах от дороги Волгоград-Элиста» на территории Целинного района нашли сгоревшую машину пропавшего извозчика – «Тойоту Камри». Тело владельца нашли в 15 километрах от авто. Его сильно избили и задушили, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

Сейчас правоохранительные органы двух регионов и СК занимаются поиском преступников. Пытаются определить и мотив. Ведь все ценные вещи остались при погибшем. Возможно, по дороге возникла ссора и пассажиры решили жестоко расправиться с водителем. Но рассказать об обстоятельствах смогут лишь сами преступники.

ИСТОЧНИК KP.RU