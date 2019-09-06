Волгоградца, подвозившего клиентов в Элисту, жестоко убили, а машину сожгли
В полицию с просьбой разыскать мужа волгоградка обратилась 3 сентября. Она рассказал историю, которая заставила ее идти в правоохранительные органы.
Муж женщина Дмитрий подрабатывает частным извозом и ведущем на праздниках. У мужчины две дочки, так что он не отказывался ни от какой работы. И когда 2 сентября ему позвонили на телефон и предложили отвезти клиентов до Элисты, тоже согласился. Поездка была странной, но начало учебного года всегда большие траты и волгоградец согласился.
Ночью он прислал жене странное сообщение с геометкой. Его она увидела только утром, когда проснулась. Телефон мужа к этому моменту был уже недоступен.
Информацию об исчезновении волгоградца и возможно криминальной подоплеке волгоградские следователи сообщили силовикам из соседнего региона. Они выехали проверить территорию, с которой пришли координаты местности.
- В трех километрах от дороги Волгоград-Элиста» на территории Целинного района нашли сгоревшую машину пропавшего извозчика – «Тойоту Камри». Тело владельца нашли в 15 километрах от авто. Его сильно избили и задушили, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.
Сейчас правоохранительные органы двух регионов и СК занимаются поиском преступников. Пытаются определить и мотив. Ведь все ценные вещи остались при погибшем. Возможно, по дороге возникла ссора и пассажиры решили жестоко расправиться с водителем. Но рассказать об обстоятельствах смогут лишь сами преступники.
ИСТОЧНИК KP.RU