В тройном ДТП под Волгоградом погиб 26-летний водитель

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-06T11:53:47+03:00

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Одна единственная ошибка, допущенная на дороге, стоила 26-летнему водителю «Хендэ» жизни. Мужчина погиб на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе прямо в салоне иномарки ночью сентября. Случилось это, когда он решил выехать на полосу встречного движения, чтобы обогнать несколько автомобилей.

Как только «Хендэ» оказался на «встречке», случилось столкновение с «Ладой Приорой», за рулем которой сидел 40-летний волгоградец и следом иномарка протаранила грузовик «Хино» под управлением 35-летнего водителя.

- В результате ДТП водитель автомашины «Хендэ» от полученных травм скончался на месте, водителю автомобиля «Хино» на месте оказана помощь, от госпитализации отказался, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Инспекторам ГИБДД, прибывшим на место, предстоит установить обстотельства и провести проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU