2019-09-06T11:38:59+03:00
Происшествия

Волгоградец разбил чужую машину на 150 тысяч рублей и не помнит за что

Его приговорили к двум годам условно
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине дали условный срок.Мужчине дали условный срок.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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О том, что произошло в апреле 2018 года 37-летний Михаил Корнеев помнит только по чужим рассказам. А надо бы помнить, ведь за события того дня он угодил под суд и получил приговор.

В этот день с утра волгоградец изрядно набрался. Уже к обеду он с трудом стоял на ногах. Нетвердой походкой он зашел на территорию больницы №16. В глаза бросилась «Киа Рио», которая принадлежала одному и медсотрудников. И именно на машине мужчина решил выместить всю злобу за несправедливость этого мира. Он бил по лобовому стеклу, по зеркалам, по фарам, по боковым стеклам. Эксперты насчитали ущерба на 148 тысяч рублей.

Объяснить свой поступок Михаил Корнеев так и не смог – весь день провалы в памяти. Но это совсем не стало оправданием. Так что на волгоградца возбудили уголовное дело, а суд вынес приговор.

- Мужчину осудили на 2 года условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев. Но потерпевший посчитал приговор очень мягким и обратился с апелляцией в областную инстанцию, но она оставила решение Красноармейского районного суда в силе, - сообщили "П-Волгоград" в Волгоградском областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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