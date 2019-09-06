2019-09-06T11:09:42+03:00
Общество

Утилизировать покрышки каждый автовладелец должен сам

Региональный оператор по обращению с ТКО в Волгоградской области не вывозит промышленные отходы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Старые покрышки выбрасывать на мусорку нельзя. Фото: УОСтарые покрышки выбрасывать на мусорку нельзя. Фото: УО
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Несмотря на то, что сезон смены авторезины начинается с октября, на многих контейнерных площадках во дворах Волгограда уже красуются автомобильные покрышки. А еще отслужившие свой срок шины сваливают на обочинах дорог, в оврагах и на несанкционированных свалках. Региональный оператор по обращению с ТКО вывозить автомобильные покрышки не должен, так как этот мусор относится не к коммунальным, а к промышленным отходам.

Как пояснили «КП-Волгоград» в компании «Управление отходами - Волгоград», покрышки и авторезина являются отходами III - IV группы опасности. Они состоят из токсичного химического вещества, которое разлагается более ста лет, вредит почве, экологии и человеку.

В рамках действующего законодательства региональный оператор по обращению с ТКО не работает с промышленными отходами. Так что утилизировать покрышки должен сам автовладелец вне зависимости от того, житель это, предприниматель или юридическое лицо. Сжигать автомобильную резину нельзя - при нагревании и горении старые автопокрышки выделяют токсичные вещества и могут вызывать аллергию, астму и другие заболевания. Оставлять их на контейнерных площадках или в ближайших оврагах запрещено. Так что утилизировать отработавшие шины придется с помощью компаний, имеющих разрешение на работу с этим классом отходов. Список таких компаний размещен на сайте комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Региональный реестр объектов обработки, утилизации и обезвреживания отходов по состоянию на 01.07.2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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