2019-09-06T11:04:41+03:00
Происшествия

Волгоградцы будут судить за сексуальное насилие, совершенное 14 лет назад

Он надругался над студенткой в Камышине
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина находится в СИЗО.Мужчина находится в СИЗО.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Волгограде уголовное дело в отношении 39-летнего волгоградца, изнасиловавшего 14-лет назад жительницу Камышина передали в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Сама жертва уже и не надеялась, что насильника, который надругался над ней в 2005 году найдут. 10 сентября 18-летняя студентка шла на электричку. По пути на нее напал мужина. Он схватил ее сзади, отволок в кусты. Но просто так молодая камышанка решила не сдаваться. Она стала отбиваться, в сумке случайно оказался гвоздь. Им она и ударила нападавшего несколько раз по голове. Но это разозлило отморозка. Он оглушил жертву, а когда она потеряла сознание, надругался.

С места преступления собрали биоматериал. Но на тот момент преступника найти не смогли. Следователи периодически возвращались к этому делу, но безрезультатно. В этом году при СК создали специальный отдел, который занимается преступлениями прошлых лет. Благодаря их работе и смогли отправить преступника в суд.

Генотип предполагаемого преступника был проверен по имеющимся в распоряжении правоохранительных структур современным базам данных. Это позволило получить неопровержимые доказательства причастности 39-летнего волгоградца к расследуемым событиям, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

Кстати, мужчина уже успел отсидеть в тюрьме за сексуальное насилие и в 2012 году выйти на свободу. На первом же допросе мужчина признался в преступлении 14-летней давности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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