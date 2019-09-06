2019-09-06T10:57:41+03:00
Общество

Целое поле дикорастущей конопли уничтожили под Волгоградом

Полицейские просят жителей области сообщать об опасных очагах
Юлия Данильченко
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Площадь территории достигла 350 квадратных метров, это более пяти тысяч кустов наркосодержащего растения.Площадь территории достигла 350 квадратных метров, это более пяти тысяч кустов наркосодержащего растения.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Отдела МВД по Котельниковскому району вместе с коллегами из областного ФСБ провели масштабное мероприятие по ликвидации огромного поля дикорастущей конопли. Нашли его недалеко от хутора Нижнеяблочный. Площадь территории достигла 350 квадратных метров, это более пяти тысяч кустов наркосодержащего растения. Все подчистую скосили и сожгли.

Напомним, в Волгоградской области регулярно проводится профилактическая операция «Мак». Принять в ней участие могут и сами жители региона. Нужно просто рассказать об опасных очагах.

- ГУ МВД России по Волгоградской области напоминает, что обо всех известных фактах незаконного оборота наркотиков, а также местах произрастания наркосодержащих растений, можно сообщать по «телефону доверия» регионального Главка МВД 30-44-44, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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