Рецидивист сманил 13-летнего школьника фасовать наркотики за деньги

СЕГОДНЯ 10:12 2019-09-06T10:12:56+03:00

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В Волгограде под суд идет 46-летний мужчина. Его будут судить за сбыт наркотиков и вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу.

13-летнего подростка мужчина, который до этого отсидел не один год в тюрьме, встретил в своем же дворе в Ворошиловском районе. Он заговорил со школьникам сначала про жизнь, а потом предложил заработать денег: нужно помогать ему с фасовкой наркотиков. Мол, сможет и телефон новый купить, и каждый день гамбургеры есть. Правда, дело опасное. Мальчишка взял время подумать. Но, видимо, решил, что в другом месте, поливая цветы, столько не получит. Мысли, что это уголовно наказуемое преступление он отогнал подальше.

Взрослый договаривался с заказчиками, делал закладки, получал товар. Все это происходило в составе преступной группировки. Когда силовики поймали наркодилеров, попался и несовершеннолетний фасовщик. Он «проработал» на организацию чуть больше месяца.

«Совратителю» грозит до 20 лет лишения свободы. Ну а подросток не достиг возраста уголовной ответственности.

- Материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Так что ему может грозить направление в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгограда.

Кстати, семья у мальчика вполне приличная. О том, чем сын занимается в свободное от учебы время, родители не подозревали. Ну а свое неожиданное богатство он от мамы с папой просто скрывал.

ИСТОЧНИК KP.RU