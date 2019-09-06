2019-09-06T10:12:56+03:00
Происшествия

Рецидивист сманил 13-летнего школьника фасовать наркотики за деньги

Мальчишку могут отправить в воспитательное спецучреждение
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Подростку грозит специнтернат.Подростку грозит специнтернат.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

В Волгограде под суд идет 46-летний мужчина. Его будут судить за сбыт наркотиков и вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу.

13-летнего подростка мужчина, который до этого отсидел не один год в тюрьме, встретил в своем же дворе в Ворошиловском районе. Он заговорил со школьникам сначала про жизнь, а потом предложил заработать денег: нужно помогать ему с фасовкой наркотиков. Мол, сможет и телефон новый купить, и каждый день гамбургеры есть. Правда, дело опасное. Мальчишка взял время подумать. Но, видимо, решил, что в другом месте, поливая цветы, столько не получит. Мысли, что это уголовно наказуемое преступление он отогнал подальше.

Взрослый договаривался с заказчиками, делал закладки, получал товар. Все это происходило в составе преступной группировки. Когда силовики поймали наркодилеров, попался и несовершеннолетний фасовщик. Он «проработал» на организацию чуть больше месяца.

«Совратителю» грозит до 20 лет лишения свободы. Ну а подросток не достиг возраста уголовной ответственности.

- Материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Так что ему может грозить направление в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгограда.

Кстати, семья у мальчика вполне приличная. О том, чем сын занимается в свободное от учебы время, родители не подозревали. Ну а свое неожиданное богатство он от мамы с папой просто скрывал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцы, осужденные за взрыв дома на Университетском, обжалуют приговор в областном суде
В Волгограде убийце криминального авторитета Юрия Иванова дали 9 лет строгого режима
Волгоградца, подвозившего клиентов в Элисту, жестоко убили, а машину сожгли
В тройном ДТП под Волгоградом погиб 26-летний водитель
Волгоградец разбил чужую машину на 150 тысяч рублей и не помнит за что
Утилизировать покрышки каждый автовладелец должен сам
Волгоградцы будут судить за сексуальное насилие, совершенное 14 лет назад
Целое поле дикорастущей конопли уничтожили под Волгоградом
Под Волгоградом лихач на «ВАЗе» сбил на «зебре» маму с двухлетней дочкой
Волгоградка получила четыре года за попытку зарезать приятеля
Волгоградцев спросят, на что они тратят свое время
Под Волгоградом в пожаре пострадала 59-летняя дачница
В Волжском женщина на «шестерке» сбила двух школьников на "зебре"
МЧС: в Волгоградской области ожидается жара - в лес не ходить
В Волжском с пятого этажа выпал 9-месячный ребенок
В Волгограде завершили благоустройство сквера возле седьмой больницы
Жители Волгограда могут застраховаться по акции «Лови момент с УРАЛСИБом»
В онкодиспансер Волгограда поступило новое оборудование
Под Волгоградом военные испытали обновленную «Тунгуску» и реактивные огнеметы «Шмель»
В Астрахани инженер лишилась миллиона рублей, когда сказала незнакомцу данные карты
3D-принтер волжских студентов будут поставлять на «оборонку»
В Волгограде почтальон пыталась украсть у предприятия 1,5 миллиона рублей
В Астрахани дела двух министров ЖКХ и одного зама передали в суд