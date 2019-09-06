2019-09-06T09:50:36+03:00
Происшествия

Под Волгоградом лихач на «ВАЗе» сбил на «зебре» маму с двухлетней дочкой

Обе попали в больницу с травмами
Юлия Данильченко
Поделиться:
Девочкаи ее мама попали в больницу.Девочкаи ее мама попали в больницу.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В четверг, 5 сентября, в Волгоградской области произошло два вопиющих случая невнимательности и безответственности со стороны водителей. В Волжском женщина на «шестерке» сбила двух школьников на «зебре»: дети 9 и 12 лет попали в больницу. А в Камышине 25-летний лихач на «четырнадцатой» часов позже едва не убил маму с малышкой, которые переходили дорогу. Это случилось около семи вечера.

- 25-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21140», двигаясь по улице Волгоградской со стороны улицы Пролетарской в сторону автовокзала, совершил наезд на пешеходов: 27-летнюю женщину и двухлетнюю девочку. В результате ДТП пешеходы госпитализированы, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По данному факту полицейские проводят проверку. По итогам будет решено, какое наказание понесет лихач за то, что пренебрегает элементарными правилами ПДД,

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцы, осужденные за взрыв дома на Университетском, обжалуют приговор в областном суде
В Волгограде убийце криминального авторитета Юрия Иванова дали 9 лет строгого режима
Волгоградца, подвозившего клиентов в Элисту, жестоко убили, а машину сожгли
В тройном ДТП под Волгоградом погиб 26-летний водитель
Волгоградец разбил чужую машину на 150 тысяч рублей и не помнит за что
Утилизировать покрышки каждый автовладелец должен сам
Волгоградцы будут судить за сексуальное насилие, совершенное 14 лет назад
Целое поле дикорастущей конопли уничтожили под Волгоградом
Рецидивист сманил 13-летнего школьника фасовать наркотики за деньги
Волгоградка получила четыре года за попытку зарезать приятеля
Волгоградцев спросят, на что они тратят свое время
Под Волгоградом в пожаре пострадала 59-летняя дачница
В Волжском женщина на «шестерке» сбила двух школьников на "зебре"
МЧС: в Волгоградской области ожидается жара - в лес не ходить
В Волжском с пятого этажа выпал 9-месячный ребенок
В Волгограде завершили благоустройство сквера возле седьмой больницы
Жители Волгограда могут застраховаться по акции «Лови момент с УРАЛСИБом»
В онкодиспансер Волгограда поступило новое оборудование
Под Волгоградом военные испытали обновленную «Тунгуску» и реактивные огнеметы «Шмель»
В Астрахани инженер лишилась миллиона рублей, когда сказала незнакомцу данные карты
3D-принтер волжских студентов будут поставлять на «оборонку»
В Волгограде почтальон пыталась украсть у предприятия 1,5 миллиона рублей
В Астрахани дела двух министров ЖКХ и одного зама передали в суд