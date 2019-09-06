Под Волгоградом лихач на «ВАЗе» сбил на «зебре» маму с двухлетней дочкой

СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-06T09:50:36+03:00

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В четверг, 5 сентября, в Волгоградской области произошло два вопиющих случая невнимательности и безответственности со стороны водителей. В Волжском женщина на «шестерке» сбила двух школьников на «зебре»: дети 9 и 12 лет попали в больницу. А в Камышине 25-летний лихач на «четырнадцатой» часов позже едва не убил маму с малышкой, которые переходили дорогу. Это случилось около семи вечера.

- 25-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21140», двигаясь по улице Волгоградской со стороны улицы Пролетарской в сторону автовокзала, совершил наезд на пешеходов: 27-летнюю женщину и двухлетнюю девочку. В результате ДТП пешеходы госпитализированы, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По данному факту полицейские проводят проверку. По итогам будет решено, какое наказание понесет лихач за то, что пренебрегает элементарными правилами ПДД,

ИСТОЧНИК KP.RU