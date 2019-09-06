Волгоградка получила четыре года за попытку зарезать приятеля

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-06T09:51:51+03:00

Женщина одним ударом попала в бедренную артерию, но врала в суде, что мужчина сам себя ранил Фото: Иван ВИСЛОВ

Женщина одним ударом попала в бедренную артерию, но врала в суде, что мужчина сам себя ранил

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Суд Тракторозаводского района вынес приговор жительнице Волгограда, которую обвиняли по статье за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Ей дали четыре года колонии общего режима. Известно, что еще в октябре 2018 года около восьми утра между осужденной и ее приятелем, который был в гостях, случился конфликт на бытовой почве.

- Она взяла кухонный нож и нанесла один удар, причинив потерпевшему телесное повреждение с ранением общей бедренной артерии, сопровождающееся развитием геморрагического шока 3 степени, постгеморрагической анемией тяжелой степени, квалифицирующиеся как причинившее тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе суда.

Несмотря на страшные последствия, женщина утверждала, что гость сам себя пытался зарезать. Однако в ходе следствия проводились экспертизы и специалисты пришли к выводу: удары наносила именно волгоградка. Приговор в силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU