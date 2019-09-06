2019-09-06T09:51:51+03:00
Происшествия

Волгоградка получила четыре года за попытку зарезать приятеля

Женщина одним ударом попала в бедренную артерию, но врала в суде, что мужчина сам себя ранил
Юлия Данильченко
Поделиться:
Женщина одним ударом попала в бедренную артерию, но врала в суде, что мужчина сам себя ранилЖенщина одним ударом попала в бедренную артерию, но врала в суде, что мужчина сам себя ранилФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Суд Тракторозаводского района вынес приговор жительнице Волгограда, которую обвиняли по статье за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Ей дали четыре года колонии общего режима. Известно, что еще в октябре 2018 года около восьми утра между осужденной и ее приятелем, который был в гостях, случился конфликт на бытовой почве.

- Она взяла кухонный нож и нанесла один удар, причинив потерпевшему телесное повреждение с ранением общей бедренной артерии, сопровождающееся развитием геморрагического шока 3 степени, постгеморрагической анемией тяжелой степени, квалифицирующиеся как причинившее тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе суда.

Несмотря на страшные последствия, женщина утверждала, что гость сам себя пытался зарезать. Однако в ходе следствия проводились экспертизы и специалисты пришли к выводу: удары наносила именно волгоградка. Приговор в силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцы, осужденные за взрыв дома на Университетском, обжалуют приговор в областном суде
В Волгограде убийце криминального авторитета Юрия Иванова дали 9 лет строгого режима
Волгоградца, подвозившего клиентов в Элисту, жестоко убили, а машину сожгли
В тройном ДТП под Волгоградом погиб 26-летний водитель
Волгоградец разбил чужую машину на 150 тысяч рублей и не помнит за что
Утилизировать покрышки каждый автовладелец должен сам
Волгоградцы будут судить за сексуальное насилие, совершенное 14 лет назад
Целое поле дикорастущей конопли уничтожили под Волгоградом
Рецидивист сманил 13-летнего школьника фасовать наркотики за деньги
Под Волгоградом лихач на «ВАЗе» сбил на «зебре» маму с двухлетней дочкой
Волгоградцев спросят, на что они тратят свое время
Под Волгоградом в пожаре пострадала 59-летняя дачница
В Волжском женщина на «шестерке» сбила двух школьников на "зебре"
МЧС: в Волгоградской области ожидается жара - в лес не ходить
В Волжском с пятого этажа выпал 9-месячный ребенок
В Волгограде завершили благоустройство сквера возле седьмой больницы
Жители Волгограда могут застраховаться по акции «Лови момент с УРАЛСИБом»
В онкодиспансер Волгограда поступило новое оборудование
Под Волгоградом военные испытали обновленную «Тунгуску» и реактивные огнеметы «Шмель»
В Астрахани инженер лишилась миллиона рублей, когда сказала незнакомцу данные карты
3D-принтер волжских студентов будут поставлять на «оборонку»
В Волгограде почтальон пыталась украсть у предприятия 1,5 миллиона рублей
В Астрахани дела двух министров ЖКХ и одного зама передали в суд