2019-09-06T08:46:17+03:00
Общество

Волгоградцев спросят, на что они тратят свое время

Статисты уже выбрали семьи, которые примут участие в опросе
Юлия Данильченко
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Очередное исследование от Волгоградстата касается времени. На этот раз статистам стало интересно, как именно жители Волгоградской области проводят свои дни, в том числе и выходные. Конечно, это личное дело каждого и анкетирование сугубо по желанию. Но сотрудники ведомства уже отобрали адреса семей, к которым придут с вопросами.

- Принять участие в нем могут респонденты в возрасте от 10 лет и старше. На 53 участках наблюдения жителям региона будут заданы вопросы о затратах времени на выполнение различной деятельности: на оплачиваемую работу и домашние обязанности, участие в образовательных программах, уход и воспитание детей, на проведение досуга, обеспечение полноценного отдыха и другие, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ведомства.

Всего аналитики опросят 45 тысяч семей из России. Уже по итогам сделают обобщенные выводы. Кстати, каждый сотрудник обязан предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики и свой паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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