Под Волгоградом в пожаре пострадала 59-летняя дачница

СЕГОДНЯ 08:26 2019-09-06T08:26:48+03:00

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ЧП случилось около девяти часов утра 5 сентября в Калачевском районе Волгоградской области, а именно в поселке Пятиморский. 59-летняя местная жительница находилась на своей даче по улице Вишневая в садоводческом товариществе «Садовод». Соседи увидели дым из окон ее небольшого домика площадью всего 12 квадратных метров. Дачница была внутри и не могла выбраться. Очевидцы вызвали спасателей.

Уже через несколько минут на место примчались пожарные расчёты 39-й пожарно-спасательной части, а к половине десятого огонь полностью ликвидировали, женщину вовремя вывели наружу. Она получила ожоги, пришлось госпитализировать в больницу.

- Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. И напомнили о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности: - Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».

ИСТОЧНИК KP.RU