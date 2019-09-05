МЧС: в Волгоградской области ожидается жара - в лес не ходить

СЕГОДНЯ 17:42 2019-09-05T17:42:54+03:00

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Сентябрь решил компенсировать волгоградцам дождливый и прохладный июль и еще порадовать теплыми деньками. Даже жаркими. И хоть солнце уже не плавит асфальт, но столбик термометра днем еще поднимается за отметки выше +25 градусов. Так, в ближайшие дни - 6,7 и 8 сентября - в Волгоградской области днем температура воздуха будет держаться на отметках +22...+27º. В МЧС по региону уже выдали предупреждение: с 6 по 9 сентября сохранится чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса.

Это значит, что в лес лишний раз ходить не стоит, и уж точно не надо там разводить костры.

- Помните – причиной пожара может стать элементарное пренебрежение правилами пожарной безопасности, - акцентируют внимание волгоградцев в ведомстве.

И напоминают, что в некоторых сельских поселениях Волгоградской области действует особый противопожарный режим. Это значит, что штрафы за нарушение правил пожарной безопасности там удвоены. В этих поселениях нельзя палить костры, мусор, стерни, сухую траву, листву и камыш, а также проводить все виды пожароопасных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU