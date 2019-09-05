В Волжском с пятого этажа выпал 9-месячный ребенок

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-05T17:03:02+03:00

Родители грудничка злоупотреблялли спиртным и часто не следили за детьми

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Трагический инцидент произошел днем 5 сентября в Волжском: там насмерть разбился 9-месячный ребенок. Малыш выпал с пятого этажа.

Еще одна маленькая жизнь оборвалась, не успев начаться. И опять по вине горе-родителей.

- Случилось это в общежитии, расположенном на улице Машиностроителей. Пока родители грудничка занимались собственными делами, ребенок заполз на подоконник и облокотился на москитную сетку - рассказывает «КП-Волгоград» замруководителя Волжского СО СУ СКР по региону Александр Минаев.

Ребенок скончался на месте от полученных травм. По данному факту, следователи организовали доследственную проверку. Им предстоит выяснить все подробности случившегося. По результатам проверки дана правовая оценка ЧП.

Но уже известно, что семья, где случилось горе, считается неблагополучной. Супруги часто выпивают и не следят за детьми. Да, кроме 9-месячного сынишки в семье есть еще один ребенок - трехлетний мальчик.

По словам соседей, дети часто были предоставлены сами себе, и их уже не раз замечали на подоконнике в комнате семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU