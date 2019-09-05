В Волгограде завершили благоустройство сквера возле седьмой больницы

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-05T15:22:17+03:00

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Улица Казахская одна из самых главных в Советском районе. Она соединяет 1-ю и 2-ю Продольную и по сути является центром большой жизни. На ней находится одна из главных больниц региона, рынок, несколько учебных заведений. Правда, все это мало отражалось на благоустройстве территории. В этом году ситуацию начали исправлять. Первым дело решили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» преобразить территорию возле 7 больницы. Разбитые временем тротуары заменить на плитку, пыльные обочины превратить в зеленые поляны. И получилось.

Но большую часть выложили плиткой.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

За два месяца появились дорожки, сделали газон, высадили деревья. Причем позаботились о том, чтобы те же рябины или клены не поломало ветром. Поставили скамейки и урны. Причем и на стороне больницы и напротив медицинского колледжа.

Чтобы территорию не изуродовали вандалы и просто недобросовестные волгоградцы, подрядчик установил камеры видеонаблюдения. Их подсоединили к системе «Безопасный город». Так что картинка передается в единый диспетчерский пункт.

- Срок у нас был с середины июня до 20 августа. Нужно было выложить около 7 тысяч квадратным метров плит, высадить около 400 деревьев, сделать освещение и видеонаблюдения и сделать три остановки. К сожалению, мы на неделю задержались со сроками. Но сейчас уже осталось подмести территорию, - говорит директор ООО «Альянсстройком» Константин Бабакин. – Все остальное готово.

Мэрия обещает благоустроить территорию и ближе ко 2-й Продольной.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Потратили на преображение чуть больше миллиона рублей.

- Я работаю в 7 больнице вахтером много лет, и такой красоты у нас не было. Просто приятно идти на работу. И настроение сразу лучше. Каждую ночь идет полив. Так что через пару лет с большими деревьями будет еще краше, - говорит волгоградка Алевтина Родина.

Подрядчик установил три остановки.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Довольны и пациенты больницы и простые прохожие. Сделали для людей.

Кстати, ограничиваться этой территорией городские чиновники не собираются. Планируют благоустроить дорожки и вверх - в сторону 2-й Продольной. Так что Казахская вполне может стать улицей для променадов и встреч.

ИСТОЧНИК KP.RU