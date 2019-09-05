2019-09-05T15:22:17+03:00
Общество

В Волгограде завершили благоустройство сквера возле седьмой больницы

На Казахской появились дорожки, три новых остановки и скамейки
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Вдоль дорожек появился газон и высадили деревья.Вдоль дорожек появился газон и высадили деревья.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
Изменить размер текста:

Улица Казахская одна из самых главных в Советском районе. Она соединяет 1-ю и 2-ю Продольную и по сути является центром большой жизни. На ней находится одна из главных больниц региона, рынок, несколько учебных заведений. Правда, все это мало отражалось на благоустройстве территории. В этом году ситуацию начали исправлять. Первым дело решили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» преобразить территорию возле 7 больницы. Разбитые временем тротуары заменить на плитку, пыльные обочины превратить в зеленые поляны. И получилось.

Но большую часть выложили плиткой. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Но большую часть выложили плиткой.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

За два месяца появились дорожки, сделали газон, высадили деревья. Причем позаботились о том, чтобы те же рябины или клены не поломало ветром. Поставили скамейки и урны. Причем и на стороне больницы и напротив медицинского колледжа.

Чтобы территорию не изуродовали вандалы и просто недобросовестные волгоградцы, подрядчик установил камеры видеонаблюдения. Их подсоединили к системе «Безопасный город». Так что картинка передается в единый диспетчерский пункт.

- Срок у нас был с середины июня до 20 августа. Нужно было выложить около 7 тысяч квадратным метров плит, высадить около 400 деревьев, сделать освещение и видеонаблюдения и сделать три остановки. К сожалению, мы на неделю задержались со сроками. Но сейчас уже осталось подмести территорию, - говорит директор ООО «Альянсстройком» Константин Бабакин. – Все остальное готово.

Мэрия обещает благоустроить территорию и ближе ко 2-й Продольной. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Мэрия обещает благоустроить территорию и ближе ко 2-й Продольной.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Потратили на преображение чуть больше миллиона рублей.

- Я работаю в 7 больнице вахтером много лет, и такой красоты у нас не было. Просто приятно идти на работу. И настроение сразу лучше. Каждую ночь идет полив. Так что через пару лет с большими деревьями будет еще краше, - говорит волгоградка Алевтина Родина.

Подрядчик установил три остановки. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Подрядчик установил три остановки.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Довольны и пациенты больницы и простые прохожие. Сделали для людей.

Кстати, ограничиваться этой территорией городские чиновники не собираются. Планируют благоустроить дорожки и вверх - в сторону 2-й Продольной. Так что Казахская вполне может стать улицей для променадов и встреч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Волгограда могут застраховаться по акции «Лови момент с УРАЛСИБом»
В онкодиспансер Волгограда поступило новое оборудование
Под Волгоградом военные испытали обновленную «Тунгуску» и реактивные огнеметы «Шмель»
В Астрахани инженер лишилась миллиона рублей, когда сказала незнакомцу данные карты
3D-принтер волжских студентов будут поставлять на «оборонку»
В Волгограде почтальон пыталась украсть у предприятия 1,5 миллиона рублей
В Астрахани дела двух министров ЖКХ и одного зама передали в суд
Волгоградка отвоевала у Пенсионного фонда право на досрочную пенсию
Волгоградка отсудила у застройщика 400 тысяч рублей за дыры в окнах и промерзшие стены
В Волгограде на территории 7й больницы построят реабилитационный центр
Астраханские полицейские помогли маме с грудничком добраться в больницу после аварии
На концерт «Ленинграда» 6 сентября пустят дополнительный транспорт
259 новых лифтов установили по программе капремонта в домах Волгограда
Полиция под Волгоградом искала незаконно зарегистрированных мигрантов
Улицу Козловскую перекроют на три недели в Волгограде
«Туркиш Эйрлайнз» хочет открыть прямые рейсы в Волгоград
В аварии легковушки и автобуса №2 пострадали четыре волгоградца
Новый очаг АЧС вспыхнул под Волгоградом
В Астрахани фирма незаконно делала врезки в газопровод для пекарен, кафе и супермаркетов
«Уснул за рулем»: полиция назвала причину столкновения автобуса и иномарки под Волгоградом
Волгоградская область получит 70 школьных автобусов и 16 новых неотложек
Под Астраханью иномарка полностью сгорела после ДТП
В Волгограде сквер у Невского собора обнесут забором
На Санаторном собираются строить аквапарк и трассу для квадроциклов
В Волгограде нашли новых подрядчиков на замену нарушившим сроки ремонта дорог
В общественном транспорте Волгограда и Волжского установят тревожные кнопки
В Волгограде открыли два новых отдела по вопросам миграции