2019-09-05T14:01:03+03:00
Экономика

Жители Волгограда могут застраховаться по акции «Лови момент с УРАЛСИБом»

Предложение действует только два дня в любом офисе банка УРАЛСИБ
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Фото: «БАНК УРАЛСИБ».Фото: «БАНК УРАЛСИБ».
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Воспользоваться им волгоградцы могут только 5 и 6 сентября. Скидка 30 %. распространяется на два быстрополиса СК УРАЛСИБ Страхование – «Благополучная семья» и «Ваш юрист». Стоимость полиса составит 4900 руб. вместо 7000 руб.

Быстрополис «Благополучная семья» позволяет включить в один полис всех своих родных в возрасте от года и до 70 лет, при этом количество застрахованных лиц не ограничено. Срок действия страховки – 1 год с лимитом 900 тыс.рублей. Полис включает 14 видов спорта и покрывает до 5 страховых рисков. Выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней.

Чувствовать себя уверенно в любой ситуации позволит быстрополис «Ваш юрист» с лимитом 200 тыс.рублей. Распространяется он на всех членов семьи и включает самого страхователя, его супруга (супругу), родителей и детей. Быстрополис позволяет получить помощь юриста, включая телефонные или онлайн-консультации, в любых правовых вопросах. Кроме того, с его помощью можно оплатить услуги адвоката при ДТП, произошедшем по вине клиента и повлекшем за собой тяжкий вред здоровью или гибель участников движения.

Приобрести сертификат можно 5 и 6 сентября 2019 года в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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