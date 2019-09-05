В онкодиспансер Волгограда поступило новое оборудование

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-05T13:50:54+03:00

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Волгоградский онкодиспансер совершенствуется с каждым днем. Сегодня в больнице появилось уникальное новейшее оборудование - 2 аппарата экспертного класса, а также 2 переносных узи-аппарата. С помощью этих приборов можно будет провести тщательное обследование пациента даже в палате.

- За счет улучшенной визуализации, которой обладают поставленные аппараты, а также возможности 3-D построений исследований, врачи окнодиспансера смогут получать оптимальные результаты диагностики в кратчайшие сроки. Более того, новое оборудование позволит диагностировать рак молочной железы на самых ранних стадиях, что, несомненно, скажется на результатах дальнейшего лечения, - говорят в региональном управлении здравоохранения.

Напомним, в Волгоградской области сейчас активно совершенствуется вся система помощи онкобольным. К 2021 году на территории региона будут работать 14 центров амбулаторной онкологической помощи — первый в России ЦАОП уже открылся при Волгоградской областной больнице № 1; еще четыре начнут прием пациентов в начале 2020 года в Михайловке, Камышине, Волжском и Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU