2019-09-05T13:20:20+03:00
Политика

Под Волгоградом военные испытали обновленную «Тунгуску» и реактивные огнеметы «Шмель»

На полигоне прошли двухсторонние тактические учения
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Танкисты поддержали свои войска стрельбой с закрытой огневой позиции. Фото с сайта Минобороны.Танкисты поддержали свои войска стрельбой с закрытой огневой позиции. Фото с сайта Минобороны.
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На полигоне Прудбой в Волгоградской области было жарко: здесь прошли двухсторонние тактические учения. Задействованы были мотострелки и танкисты, зенитчики и огнеметчики.

- Танкисты Южного военного округа поддержали свои войска стрельбой с закрытой огневой позиции на дальностях до 5 километров. Учебные стрельбы провели из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, реактивных пехотных огнеметов (РПО), а также из зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска», - сообщают в пресс-службе ЮВО.

Кстати, «Тунгуска» считается одним из самых грозных противником для самолетов, вертолетов и беспилотников противника. А на учениях под Волгоградом испытывали ее модифицированный вариант с новым прицелом. И теперь самоходка может «видеть» и уничтожать противника, не обнаруживая себя.

- После доразведки целей с помощью беспилотных летательных аппаратов в бой вступили гранатометчики и расчеты пехотных реактивных огнеметов РПО-А «Шмель», которые завершили уничтожение наступающих резервов условного противника. В свою очередь, экипажи «Тунгуска» обеспечили прикрытие своих войск от воздушного удара «противника». Для имитации средств воздушного нападения были использованы 120-мм осветительные мины, а также самолеты бомбардировочной авиации Су-34 ЮВО, - добавляют в ЮВО.

Министерство обороны расместило на своем канале видео с поля боя под Волгоградом.

В Волгоградской области истыпывали "Тунгуску" с новым прицелом.

В розыгрыше тактических эпизодов принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе два самолета Су-24 из состава 4-й армии ВВС и ПВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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