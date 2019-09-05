2019-09-05T13:04:12+03:00
Происшествия

В Астрахани инженер лишилась миллиона рублей, когда сказала незнакомцу данные карты

Она сообщила ему данные своей карты
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина лишилась всех своих накоплений.Женщина лишилась всех своих накоплений.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Если пару лет назад самым популярным мошенничеством по телефону было звонок о ДТП, то сейчас по банковским карточкам и от брокеров. ответившему предлагают неплохо заработать на понижении и повышении курса акций различных компаний. Именно такое предложение сделал мужчина, который позвонил астраханке. Сначала дама, работающая инженером, сомневалась. Но телефонный брокер сумел уговорить собеседницу на игру на финансовом рынке. Сначала она отдавала небольшие суммы, но с каждым разом денег требовалось все больше. В какой-то момент мужчина поинтересовался у нее номером ее карты и паролем для начисления дивидендов и женщина сказала. В тот же день с ее счета пропал миллион рублей.

Астраханка обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Ну а остальных граждан сотрудники МВД убедительно просят не сообщать никому номера своих финансовых документов, а тем более, пороли к ним. Будьте бдительны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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