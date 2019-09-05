3D-принтер волжских студентов будут поставлять на «оборонку»

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-05T12:45:10+03:00

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В последние дни лета в Подмосковном Жуковском прошла традиционная выставка авиационной и космической техники в салоне «МАКС-2019». На эту выставку свою разработку повезли и выпускники волжского филиала Волгоградского государственного технического университета. Команда ребят представила в салоне свой уникальный 3D-принтер, который они разрабатывали несколько лет.

- Принтер называется «3D LIFE THERMO». Он предназначен для печати высокоэффективными техническими полимерами. Разработка позволяет компаниям, работающим в аэрокосмической отрасли, частично заменить металл, снижая вес летательных аппаратов. Тяжесть самолета при использовании полимеров становится меньше примерно на тонну. Производство деталей происходит методом послойного наплавления или спекания, поэтому принтер выглядит как электрическая печь, - рассказывают об уникальной разработке молодых ученых в администрации Волжского.

На выставке принтер волжан привлек внимание технологов-специалистов производств оборонного комплекса. И по итогам участия в «МАКС-2019» наши вундеркинды подписали предварительное соглашение о поставке уникального образца.

ИСТОЧНИК KP.RU