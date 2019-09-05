В Волгограде почтальон пыталась украсть у предприятия 1,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:08 2019-09-05T12:08:42+03:00

Женщина погрязла в кредитах и пыталась решить финансовые проблемы за счет Почты. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Опять в криминальной сводке оказалась ФГУП «Почта России»: очередного волгоградского почтальона поймали на воровстве. На этот раз «отличилась» бывшая начальница мобильной группы 3 класса почтовой связи УФПС Волгоградской области из Дубовского почтамта (филиал территориально обслуживает Городищенский район). Женщина пыталась украсть ни много, ни мало - 1,5 миллиона рублей. Правда, довести начатое до конца ей не дали.

Волгоградка, в рамках своих обязанностей, имела доступ к счетам предприятия. Женщина погрязла в кредитах, и соблазнилась решить свои проблемы за счет конторы.

- В июне волгоградка перевела деньги с расчетного счета филиала ФГУП «Почта России» на свой банковский зарплатный счет, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Однако, после проведения части транзакций ее действия заблокировала служба безопасности. Волгоградку тут же поймали «на горячем».

На почтальона завели уголовное дело по статье «покушение на присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, в особо крупном размере». Расследование проводили следователи СО ОМВД России по Городищенскому району Волгоградской области. Они собрали все факты, доказывающие ее вину, и дело с обвинительным заключением передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU