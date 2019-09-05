В Астрахани дела двух министров ЖКХ и одного зама передали в суд

СЕГОДНЯ 11:52 2019-09-05T11:57:43+03:00

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Оперативно – всего за два месяца – завершилось расследование уголовных дел в отношении министра ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского, бывшего министра ЖКХ Астраханской области Сергея Кучумова и зама министра ЖКХ Астраханской области. Мужчины обвиняются в превышении служебных полномочий на 40 миллионов рублей.

Как считает следствие с 2015 года по 2019 чиновники выделяли Фонду капремонта субсидии для оплаты услуг коммерческой фирмы «ОАО «Социальные гарантии». И это противоречит и региональному и федеральному законодательству. От их действий бюджет региона потерял 40 миллионов рублей.

Олег Гужвинский и Сергей Кучумов пошли под суд. Фото: сайт администрации Астраханской области

- Теперь суду предстоит решить степень вины каждого из них, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

Кстати, эти чиновники не единственные, кто попал под следствие этим летом. Сразу 17 уголовных дел возбудили по мошенничеству и превышению должностных полномочий в коммунальной сфере. Шесть уже направили в суд.

Обыски у и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждены уголовные дела в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ области, двух бывших региональных министров строительства и ЖКХ, бывшего первого заместителя министра строительства и ЖКХ области, главы МО Астраханский сельсовет , начальника отдела по работе с населением администрации Кировского района г. Астрахани, бывшего начальника отдела по работе с населением администрации Советского района г. Астрахани, двух индивидуальных предпринимателей, занимающихся строительным бизнесом, бывшего главы МО Наримановский район , бывшего сотрудника строительного надзора области, начальника отдела технического надзора управления по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации МО Город Астрахань , заместителя главы администрации МО Камызякский район по вопросам ЖКХ и строительства, директора и заместителя МКУ Дирекция по реализации целевых программ и бывшего заместителя главы МО Камызякский район . Преступления выявлены в том числе при взаимодействии с руководством региональной исполнительной власти. Всего следственным управлением возбуждены 17 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 286 УК РФ (мошенничество,превышение должностных полномочий). По версии следствия, в период с 2015 года по настоящее время действующий и двое бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области, превышая свои полномочия, незаконно предоставляли некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области денежные средства в виде субсидий из бюджета региона для оплаты услуг коммерческой организации ОАО Социальные гарантии вопреки положению Жилищного кодекса РФ и законодательным актам Астраханской области. В результате преступных действий незаконно использованы средства бюджета Астраханской области на общую сумму более 47 миллионов рублей. По версии следствия, в рамках реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства Астраханской области, заключены муниципальные контракты с индивидуальными предпринимателями на строительство квартир на территории Кировского, Трусовского районов г. Астрахани, Камызякского и Наримановского районов области. Действующие и бывшие главы муниципальных образований, а также ответственные за данное направление деятельности сотрудники администрации, достоверно зная, что работы по строительству многоквартирных домов в полном объеме не выполнены, подписывали акты о приеме выполненных работ, которые не соответствовали предъявленным требованиям, а также проектной документации. Кроме того, бывший начальник отдела по работе с населением администрации Советского района г. Астрахани при наличии достаточных материальных и финансовых ресурсов не включил в программу Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2024 годы многоквартирный дом по улице Ахшарумова, техническое состояние которого оценивается как аварийное. При аналогичных обстоятельствах начальник отдела по работе с населением администрации Кировского района г. Астрахани, игнорируя реальную опасность технического состояния дома по улице Лычманова, рекомендовал собственникам жилья самостоятельно сформировать пакет документов для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным и не принял мер к своевременному проведению технического обследования. До настоящего времени указанный дом не включен в реестр многоквартирных домов и помещений, признанных в установленном законом порядке непригодными для проживания. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU