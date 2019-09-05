2019-09-05T11:57:43+03:00
Происшествия

В Астрахани дела двух министров ЖКХ и одного зама передали в суд

Их обвиняют в превышении служебного положения на 40 миллионов рублей
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Бюджет потерял 40 миллионов рублей.Бюджет потерял 40 миллионов рублей.
Изменить размер текста:

Оперативно – всего за два месяца – завершилось расследование уголовных дел в отношении министра ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского, бывшего министра ЖКХ Астраханской области Сергея Кучумова и зама министра ЖКХ Астраханской области. Мужчины обвиняются в превышении служебных полномочий на 40 миллионов рублей.

Как считает следствие с 2015 года по 2019 чиновники выделяли Фонду капремонта субсидии для оплаты услуг коммерческой фирмы «ОАО «Социальные гарантии». И это противоречит и региональному и федеральному законодательству. От их действий бюджет региона потерял 40 миллионов рублей.

Олег Гужвинский и Сергей Кучумов пошли под суд. Фото: сайт администрации Астраханской области

Олег Гужвинский и Сергей Кучумов пошли под суд. Фото: сайт администрации Астраханской области

- Теперь суду предстоит решить степень вины каждого из них, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

Кстати, эти чиновники не единственные, кто попал под следствие этим летом. Сразу 17 уголовных дел возбудили по мошенничеству и превышению должностных полномочий в коммунальной сфере. Шесть уже направили в суд.

Обыски у и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждены уголовные дела в отношении и.о. министра строительства и ЖКХ области, двух бывших региональных министров строительства и ЖКХ, бывшего первого заместителя министра строительства и ЖКХ области, главы МО Астраханский сельсовет , начальника отдела по работе с населением администрации Кировского района г. Астрахани, бывшего начальника отдела по работе с населением администрации Советского района г. Астрахани, двух индивидуальных предпринимателей, занимающихся строительным бизнесом, бывшего главы МО Наримановский район , бывшего сотрудника строительного надзора области, начальника отдела технического надзора управления по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политике администрации МО Город Астрахань , заместителя главы администрации МО Камызякский район по вопросам ЖКХ и строительства, директора и заместителя МКУ Дирекция по реализации целевых программ и бывшего заместителя главы МО Камызякский район . Преступления выявлены в том числе при взаимодействии с руководством региональной исполнительной власти. Всего следственным управлением возбуждены 17 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 286 УК РФ (мошенничество,превышение должностных полномочий). По версии следствия, в период с 2015 года по настоящее время действующий и двое бывших министров строительства и ЖКХ Астраханской области, превышая свои полномочия, незаконно предоставляли некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области денежные средства в виде субсидий из бюджета региона для оплаты услуг коммерческой организации ОАО Социальные гарантии вопреки положению Жилищного кодекса РФ и законодательным актам Астраханской области. В результате преступных действий незаконно использованы средства бюджета Астраханской области на общую сумму более 47 миллионов рублей. По версии следствия, в рамках реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства Астраханской области, заключены муниципальные контракты с индивидуальными предпринимателями на строительство квартир на территории Кировского, Трусовского районов г. Астрахани, Камызякского и Наримановского районов области. Действующие и бывшие главы муниципальных образований, а также ответственные за данное направление деятельности сотрудники администрации, достоверно зная, что работы по строительству многоквартирных домов в полном объеме не выполнены, подписывали акты о приеме выполненных работ, которые не соответствовали предъявленным требованиям, а также проектной документации. Кроме того, бывший начальник отдела по работе с населением администрации Советского района г. Астрахани при наличии достаточных материальных и финансовых ресурсов не включил в программу Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2024 годы многоквартирный дом по улице Ахшарумова, техническое состояние которого оценивается как аварийное. При аналогичных обстоятельствах начальник отдела по работе с населением администрации Кировского района г. Астрахани, игнорируя реальную опасность технического состояния дома по улице Лычманова, рекомендовал собственникам жилья самостоятельно сформировать пакет документов для рассмотрения вопроса о признании дома аварийным и не принял мер к своевременному проведению технического обследования. До настоящего времени указанный дом не включен в реестр многоквартирных домов и помещений, признанных в установленном законом порядке непригодными для проживания. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде завершили благоустройство сквера возле седьмой больницы
Жители Волгограда могут застраховаться по акции «Лови момент с УРАЛСИБом»
В онкодиспансер Волгограда поступило новое оборудование
Под Волгоградом военные испытали обновленную «Тунгуску» и реактивные огнеметы «Шмель»
В Астрахани инженер лишилась миллиона рублей, когда сказала незнакомцу данные карты
3D-принтер волжских студентов будут поставлять на «оборонку»
В Волгограде почтальон пыталась украсть у предприятия 1,5 миллиона рублей
Волгоградка отвоевала у Пенсионного фонда право на досрочную пенсию
Волгоградка отсудила у застройщика 400 тысяч рублей за дыры в окнах и промерзшие стены
В Волгограде на территории 7й больницы построят реабилитационный центр
Астраханские полицейские помогли маме с грудничком добраться в больницу после аварии
На концерт «Ленинграда» 6 сентября пустят дополнительный транспорт
259 новых лифтов установили по программе капремонта в домах Волгограда
Полиция под Волгоградом искала незаконно зарегистрированных мигрантов
Улицу Козловскую перекроют на три недели в Волгограде
«Туркиш Эйрлайнз» хочет открыть прямые рейсы в Волгоград
В аварии легковушки и автобуса №2 пострадали четыре волгоградца
Новый очаг АЧС вспыхнул под Волгоградом
В Астрахани фирма незаконно делала врезки в газопровод для пекарен, кафе и супермаркетов
«Уснул за рулем»: полиция назвала причину столкновения автобуса и иномарки под Волгоградом
Волгоградская область получит 70 школьных автобусов и 16 новых неотложек
Под Астраханью иномарка полностью сгорела после ДТП
В Волгограде сквер у Невского собора обнесут забором
На Санаторном собираются строить аквапарк и трассу для квадроциклов
В Волгограде нашли новых подрядчиков на замену нарушившим сроки ремонта дорог
В общественном транспорте Волгограда и Волжского установят тревожные кнопки
В Волгограде открыли два новых отдела по вопросам миграции