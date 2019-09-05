Волгоградка отвоевала у Пенсионного фонда право на досрочную пенсию

СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-05T11:49:13+03:00

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Жительница Среднеахтубинского района Волгоградской области всю жизнь отдала воспитанию и обучению детей. Причем шесть лет - с 1994 по 2000-й она работала с особенными детками - учителем начальных классов в Волгоградской школе-центре медико-социальной реабилитации для детей с нарушением слуха. По закону она имеет право на досрочно выйти на заслуженный отдых, но когда она обратилась в Пенсионный фонд за начислением льготной пенсии, ей отказали. Пояснили тем, что ей не хватает специального стажа. Мол, в годы работы не вошли периоды, когда учительница была в отпуске и когда она находилась на курсах повышения квалификации.

Женщина с такими выводами ГУ УПФР и пошла за справедливостью в суд.

- Как выяснили в суде, женщина действительно исправно отработала учительский стаж. А то, что учреждение несколько раз переименовывалось, никак не сказывалось на исполнении ею своих обязанностей. Курсы, командировки, отпуска - все это входит в период работы с сохранением средней зарплаты, с которой работодатель отчисляет в Пенсионный фонд. А значит, эти периоды обязаны включать в стаж для досрочного назначения пенсии по старости. Среднеахтубинский суд вынес решени в пользу учительницы. Однако, пенсионный фонд не согласился с вердиктом и попытался оспорить его. Волгоградский областной суд отклонил доводы жалобы как несостоятельные, и оставил решение суда первой инстанции без изменения, - поясняют «КП-Волгоград» в областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU