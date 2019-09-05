Волгоградка отсудила у застройщика 400 тысяч рублей за дыры в окнах и промерзшие стены

СЕГОДНЯ 11:06 2019-09-05T14:08:00+03:00

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Многие новоселы, купившие квартиры в новостройках, жалуются на качество квартир. У кого-то косые потолки, у кого-то слышимость как будто под ухо говорят. Бывают и более серьезные недоделки и в этом случае жильцы начинают судиться с застройщиком.

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию из Кировского районного суда и вынес решение в пользу владелицы квартиры в одном из жилищных комплексов «Пересвет-Юг»

Все началось в 2016 году, когда волгоградка купила квартиру у этого застройщика. После того, как дама вселилась в квадратные метры, то обнаружил, что у нее промерзают стены, продувают стены и окна мансарды, оконные рамы не утеплены, плесень в углах и темные пятна на заглушках натяжного потолка. Строительная компания постаралась исправить недостатки. Но видимо, сделала это плохо, потому что хозяйка квадратных метров подала на застройщика в суд. Районный суд постановил взыскать с компании в пользу волгоградки 170 291 рублей стоимости устранения недостатков, компенсацию морального вреда 10 000 рублей, неустойку 50 000 рублей, штраф за несоблюдение требований потребителя 115 145 рублей и судебные расходы на оплату услуг представителя 10 000 рублей. Обе стороны решение кировского судьи не устроило, и они подали апелляцию в областной.

- Волгоградский областной суд увеличил размер неустойки до 250 тысяч рублей и размер штрафа до 215 145 рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU