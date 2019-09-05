2019-09-05T14:08:00+03:00
Общество

Волгоградка отсудила у застройщика 400 тысяч рублей за дыры в окнах и промерзшие стены

Компания «Пересвет-Юг» отказывалась признавать недостатки своим браком
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Компания отказалась признавать недостатки в работе. Фото: Игорь ЧебаненкоКомпания отказалась признавать недостатки в работе. Фото: Игорь Чебаненко
Изменить размер текста:

Многие новоселы, купившие квартиры в новостройках, жалуются на качество квартир. У кого-то косые потолки, у кого-то слышимость как будто под ухо говорят. Бывают и более серьезные недоделки и в этом случае жильцы начинают судиться с застройщиком.

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию из Кировского районного суда и вынес решение в пользу владелицы квартиры в одном из жилищных комплексов «Пересвет-Юг»

Все началось в 2016 году, когда волгоградка купила квартиру у этого застройщика. После того, как дама вселилась в квадратные метры, то обнаружил, что у нее промерзают стены, продувают стены и окна мансарды, оконные рамы не утеплены, плесень в углах и темные пятна на заглушках натяжного потолка. Строительная компания постаралась исправить недостатки. Но видимо, сделала это плохо, потому что хозяйка квадратных метров подала на застройщика в суд. Районный суд постановил взыскать с компании в пользу волгоградки 170 291 рублей стоимости устранения недостатков, компенсацию морального вреда 10 000 рублей, неустойку 50 000 рублей, штраф за несоблюдение требований потребителя 115 145 рублей и судебные расходы на оплату услуг представителя 10 000 рублей. Обе стороны решение кировского судьи не устроило, и они подали апелляцию в областной.

- Волгоградский областной суд увеличил размер неустойки до 250 тысяч рублей и размер штрафа до 215 145 рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде завершили благоустройство сквера возле седьмой больницы
Жители Волгограда могут застраховаться по акции «Лови момент с УРАЛСИБом»
В онкодиспансер Волгограда поступило новое оборудование
Под Волгоградом военные испытали обновленную «Тунгуску» и реактивные огнеметы «Шмель»
В Астрахани инженер лишилась миллиона рублей, когда сказала незнакомцу данные карты
3D-принтер волжских студентов будут поставлять на «оборонку»
В Волгограде почтальон пыталась украсть у предприятия 1,5 миллиона рублей
В Астрахани дела двух министров ЖКХ и одного зама передали в суд
Волгоградка отвоевала у Пенсионного фонда право на досрочную пенсию
В Волгограде на территории 7й больницы построят реабилитационный центр
Астраханские полицейские помогли маме с грудничком добраться в больницу после аварии
На концерт «Ленинграда» 6 сентября пустят дополнительный транспорт
259 новых лифтов установили по программе капремонта в домах Волгограда
Полиция под Волгоградом искала незаконно зарегистрированных мигрантов
Улицу Козловскую перекроют на три недели в Волгограде
«Туркиш Эйрлайнз» хочет открыть прямые рейсы в Волгоград
В аварии легковушки и автобуса №2 пострадали четыре волгоградца
Новый очаг АЧС вспыхнул под Волгоградом
В Астрахани фирма незаконно делала врезки в газопровод для пекарен, кафе и супермаркетов
«Уснул за рулем»: полиция назвала причину столкновения автобуса и иномарки под Волгоградом
Волгоградская область получит 70 школьных автобусов и 16 новых неотложек
Под Астраханью иномарка полностью сгорела после ДТП
В Волгограде сквер у Невского собора обнесут забором
На Санаторном собираются строить аквапарк и трассу для квадроциклов
В Волгограде нашли новых подрядчиков на замену нарушившим сроки ремонта дорог
В общественном транспорте Волгограда и Волжского установят тревожные кнопки
В Волгограде открыли два новых отдела по вопросам миграции