2019-09-05T10:40:57+03:00
Общество

В Волгограде на территории 7й больницы построят реабилитационный центр

А рядом появится катальповый парк
Екатерина МАЛИНИНА
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Реабилитационный центр начнут строить в 2020 году.Реабилитационный центр начнут строить в 2020 году.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Волгоградцы помнят, какой была 7-я больница 10 лет назад. Кровати на табуретках вместо ножек, обшарпанные стены, старое медоборудование и грустные клумбы вокруг. Сейчас медучреждение не узнать. И не только внутри. Этим летом благоустроили территорию возле больницы. Проложили тротуары вместо побитого асфальта, уложили газон, высадили елки, клены и рябины, сделали зону для отдыха со скамейками.

Благоустройство идет и на территории медучреждения. Снесли старое здание лектория, которое уже давно не использовалось, теперь на его место разбивают катальповый сад. Пока здесь пустырь. Рабочие уже укладывают дорожки, монтируют фонтан. В скором времени завезут и деревья. Будет и газон и клумбы. Так что пациенты смогут здесь гулять или наслаждаться видом из окна палаты.

Андрей Бочаров приехал посмотреть, как идет преображение 7-й больницы. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Андрей Бочаров приехал посмотреть, как идет преображение 7-й больницы.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

А со следующего года ближе к трамвайным путям начнут строить многофункциональный реабилитационный центр третьего уровня.

- Он будет одним из самых крупных и современных в стране. Волгоградцы смогут получать квалифицированную медицинскую помощь на самом лучшем оборудовании. Сейчас идут проектные работы. Возведут его в следующем году, - сообщил хорошую новость губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона приехал в больницу в гости: узнать, чем живет «семерка» и какие в ней происходят изменения.

- В это центре смогут проходить реабилитацию волгоградцы, у которых есть серьезные проблемы со спиной, люди после перенесенных сердечных заболеваний, - говорит Наталья Панина, главврач Волгоградской больницы скорой помощи №7 В здании будет бассейн оборудованный подъемным полом для тех, кто не может ходить, специальный лифт. Мы должны сделать все, чтобы восстановление было успешным и комфортным.

На этом месте был лекторий, а будет катальповый сад. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

На этом месте был лекторий, а будет катальповый сад.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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