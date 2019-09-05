Астраханские полицейские помогли маме с грудничком добраться в больницу после аварии

СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-05T10:23:35+03:00

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Авария на улице Дербентской в Астрахани произошла около 9 утра 3 сентября. Водитель «семерки» не справился с управлением и на большой скорости врезался в бетонную опору теплотрассы. Когда патруль ДПС приехал на место, то увидел молодую женщину с младенцем на руках, которая сидела у обочины недалеко от места ДТП.

Водитель жигулей не справился с управлением на мокрой дороге.Фото: УМВД по Астраханской области

«Скорую» уже вызвали, но медики пока не приехали. И тогда лейтенанты полиции Ермурат Изимгалиев и Самат Айналиев решили самостоятельно доставить маму с ребенком до больницы. Вся поездка заняла 10 минут – ехали со спецсигналом. Водители уступали дорогу спешащему патрулю. В приемном покое пациентов уже ждали медики. Они оказали пострадавшим необходимую помощь и госпитализировали. У астраханки диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб тазобедренного сустава; у двухмесячного сына ушибы мягких тканей головы. Травмы могли быть серьезней, но малыш находился в специальной детской автолюльке.

Женщина поблагодарила полицейских за своевременную помощь и неравнодушие.

ИСТОЧНИК KP.RU