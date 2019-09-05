2019-09-05T09:55:45+03:00
Общество

На концерт «Ленинграда» 6 сентября пустят дополнительный транспорт

Дороги к стадиону «Волгоград Арена» перекроют 6 сентября 2019 на время концерта "Ленинграда" в Волгограде [где оставить машину, как будет ходить транспорт, перекрытия дорог]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
На "Волгоград Арене" к концерту замостили газон и поставили сцену.На "Волгоград Арене" к концерту замостили газон и поставили сцену.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Грандиозное музыкальное событие пройдет на «Волгоград Арене» 6 сентября. Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» устроят в Волгограде большой концерт в рамках прощального стадионного тура. Наплыв зрителей ожидают не меньше, чем болельщиков на матчах «Ротора». Поэтому 6 сентября 2019 дороги на подъездах к стадиону перекроют, для волгоградцев организуют пешеходные зоны, пустят и дополнительный общественный транспорт. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, 6 сентября 2019 в Волгограде перекроют дороги, ведущие к входам стадиона «Волгоград-Арена» № 1, 4 и 5 со стороны проспекта Ленина и улицы Маршала Крылова, а также улицу Батальонную. Оставить машину можно будет на парковках у Дворца спорта и «Европы Сити Молл».

После концерта по домам волгоградцы смогут уехать спецрейсами автобусов, троллейбусов и трамваев. Скоростные трамваи «Ельшанка» - «ВГТЗ» будут ходить с интервалом 6 минут, около 23.00 составы будут подходить каждые 3 - 4 минуты. В сторону Красноармейского с 23.00 6 сентября 2019 от остановки «Площадь Возрождения» до остановки «Кинотеатр Юбилейный» пустят пять автобусов №2. От «Центрального стадиона» будут отъезжать и 15 троллейбусов: на Спартановку пойдут троллейбусы №9 и №12, в сторону Дзержинского – троллейбусы №10А и №15А.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда пойти и что интересного посмотреть в Волгограде с 4 по 10 сентября 2019 [афиша, гастроли, досуг]

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде на территории 7й больницы построят реабилитационный центр
Астраханские полицейские помогли маме с грудничком добраться в больницу после аварии
259 новых лифтов установили по программе капремонта в домах Волгограда
Полиция под Волгоградом искала незаконно зарегистрированных мигрантов
Улицу Козловскую перекроют на три недели в Волгограде
«Туркиш Эйрлайнз» хочет открыть прямые рейсы в Волгоград
В аварии легковушки и автобуса №2 пострадали четыре волгоградца
Новый очаг АЧС вспыхнул под Волгоградом
В Астрахани фирма незаконно делала врезки в газопровод для пекарен, кафе и супермаркетов
«Уснул за рулем»: полиция назвала причину столкновения автобуса и иномарки под Волгоградом
Волгоградская область получит 70 школьных автобусов и 16 новых неотложек
Под Астраханью иномарка полностью сгорела после ДТП
В Волгограде сквер у Невского собора обнесут забором
На Санаторном собираются строить аквапарк и трассу для квадроциклов
В Волгограде нашли новых подрядчиков на замену нарушившим сроки ремонта дорог
В общественном транспорте Волгограда и Волжского установят тревожные кнопки
В Волгограде открыли два новых отдела по вопросам миграции