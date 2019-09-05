На концерт «Ленинграда» 6 сентября пустят дополнительный транспорт

СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-05T09:55:45+03:00

Дороги к стадиону «Волгоград Арена» перекроют 6 сентября 2019 на время концерта "Ленинграда" в Волгограде [где оставить машину, как будет ходить транспорт, перекрытия дорог]

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Грандиозное музыкальное событие пройдет на «Волгоград Арене» 6 сентября. Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» устроят в Волгограде большой концерт в рамках прощального стадионного тура. Наплыв зрителей ожидают не меньше, чем болельщиков на матчах «Ротора». Поэтому 6 сентября 2019 дороги на подъездах к стадиону перекроют, для волгоградцев организуют пешеходные зоны, пустят и дополнительный общественный транспорт. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, 6 сентября 2019 в Волгограде перекроют дороги, ведущие к входам стадиона «Волгоград-Арена» № 1, 4 и 5 со стороны проспекта Ленина и улицы Маршала Крылова, а также улицу Батальонную. Оставить машину можно будет на парковках у Дворца спорта и «Европы Сити Молл».

После концерта по домам волгоградцы смогут уехать спецрейсами автобусов, троллейбусов и трамваев. Скоростные трамваи «Ельшанка» - «ВГТЗ» будут ходить с интервалом 6 минут, около 23.00 составы будут подходить каждые 3 - 4 минуты. В сторону Красноармейского с 23.00 6 сентября 2019 от остановки «Площадь Возрождения» до остановки «Кинотеатр Юбилейный» пустят пять автобусов №2. От «Центрального стадиона» будут отъезжать и 15 троллейбусов: на Спартановку пойдут троллейбусы №9 и №12, в сторону Дзержинского – троллейбусы №10А и №15А.

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ИСТОЧНИК KP.RU