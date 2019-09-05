2019-09-05T08:47:38+03:00
Недвижимость

259 новых лифтов установили по программе капремонта в домах Волгограда

Еще 119 подъемников должны заменить до 31 декабря 2019
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фото: Эллина Емельянова.Фото: Эллина Емельянова.
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В 2019 году по программе капитального ремонта в волгоградских домах должны заменить 337 лифтов. Подрядчики уже смонтировали 259 подъемников, шесть из них – в домах, которые являются памятниками архитектуры и входят в перечень объектов культурного наследия. Новые лифты появились на Комсомольской, 8; Советской, 8; проспекте Ленина, 16. Еще 119 лифтов должны установить в домах региона до 31 декабря.

Как отмечают в фонде капремонта, новые подъемники Щербинского лифтового завода оснащены электронными датчиками и отвечают всем требованиям безопасности. Гарантийный срок – 25 лет. Но перед тем, как жильцы смогут воспользоваться новым лифтом, провести экспертизу и разрешить ввод оборудования в эксплуатацию должен дать Ростехнадзор.

Всего в Волгоградской области требуют замены около двух тысяч лифтов. За последние два года обновили 483 аварийных подъемника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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