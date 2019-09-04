2019-09-04T19:40:49+03:00
Происшествия

Полиция под Волгоградом искала незаконно зарегистрированных мигрантов

Шесть волгоградцев фиктивно прописали у себя 30 иностранцев
Екатерина МАЛИНИНА
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Всего фиктивно были прописаны 30 мигрантов.Всего фиктивно были прописаны 30 мигрантов.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Отдел по работе с мигрантами проводит рейды по всей области. Но чаще всего полицейские наведываются в поселки возле Волгограда в Городищенском, Дубовском, Светлоярском районах. На этот раз силовики побывали в поселках Светлый Яр, Червленое, Киров. Ходили по дворам, смотрели, живут ли в домах граждане, в них прописанные. Ведь по документам в некоторых комнатах должны были обитать по пять-десять человек. И оказалось, что у большинства хозяев мигранты живут только на бумаге, а на самом деле находятся в других местах.

У шести владельцев домов 30 иностранцев были зарегистрированы фиктивно. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении светлоярцев уголовных дел. Им грозят штрафы и сроки.

Полиция предупреждает об ответственности за незаконную прописку за деньги. Это может серьезно подпортить биографию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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