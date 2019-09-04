Улицу Козловскую перекроют на три недели в Волгограде
В ближайшие дни улицу Козловскую в Ворошиловском районе Волгограда перероют и перекроют для автомобилей и пешеходов более, чем на три недели. Здесь коммунальщики будут прокладывать инженерные коммуникации к новому дому. Ограничат движение на улице Козловской на участке от улицы КИМ до Профсоюзной с 8.00 5 сентября до 22.00 30 сентября 2019 года. Так что автомобилистам, чей путь лежит через Ворошиловский район, придется заранее продумывать свой маршрут вплоть до конца месяца.
Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, на самой улице Козловской и прилегающих к ней улицах установят информационные щиты и дорожные знаки для автомобилистов и пешеходов. А объехать закрытый участок можно будет по улицам Рабоче-Крестьянской, Профсоюзной и КИМ.
После того, как коммунальщики проложат трубы, они же восстановят асфальт и отвечать за его качество будут по гарантии.
ИСТОЧНИК KP.RU