Улицу Козловскую перекроют на три недели в Волгограде

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-04T16:54:52+03:00

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В ближайшие дни улицу Козловскую в Ворошиловском районе Волгограда перероют и перекроют для автомобилей и пешеходов более, чем на три недели. Здесь коммунальщики будут прокладывать инженерные коммуникации к новому дому. Ограничат движение на улице Козловской на участке от улицы КИМ до Профсоюзной с 8.00 5 сентября до 22.00 30 сентября 2019 года. Так что автомобилистам, чей путь лежит через Ворошиловский район, придется заранее продумывать свой маршрут вплоть до конца месяца.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, на самой улице Козловской и прилегающих к ней улицах установят информационные щиты и дорожные знаки для автомобилистов и пешеходов. А объехать закрытый участок можно будет по улицам Рабоче-Крестьянской, Профсоюзной и КИМ.

После того, как коммунальщики проложат трубы, они же восстановят асфальт и отвечать за его качество будут по гарантии.

ИСТОЧНИК KP.RU