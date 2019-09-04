2019-09-04T16:54:52+03:00
Общество

Улицу Козловскую перекроют на три недели в Волгограде

Движение транспорта ограничат из-за прокладки коммуникаций с 5 по 30 сентября 2019
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Дорогу перекроют на 25 дней.Дорогу перекроют на 25 дней.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

В ближайшие дни улицу Козловскую в Ворошиловском районе Волгограда перероют и перекроют для автомобилей и пешеходов более, чем на три недели. Здесь коммунальщики будут прокладывать инженерные коммуникации к новому дому. Ограничат движение на улице Козловской на участке от улицы КИМ до Профсоюзной с 8.00 5 сентября до 22.00 30 сентября 2019 года. Так что автомобилистам, чей путь лежит через Ворошиловский район, придется заранее продумывать свой маршрут вплоть до конца месяца.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, на самой улице Козловской и прилегающих к ней улицах установят информационные щиты и дорожные знаки для автомобилистов и пешеходов. А объехать закрытый участок можно будет по улицам Рабоче-Крестьянской, Профсоюзной и КИМ.

После того, как коммунальщики проложат трубы, они же восстановят асфальт и отвечать за его качество будут по гарантии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Туркиш Эйрлайнз» хочет открыть прямые рейсы в Волгоград
В аварии легковушки и автобуса №2 пострадали четыре волгоградца
Новый очаг АЧС вспыхнул под Волгоградом
В Астрахани фирма незаконно делала врезки в газопровод для пекарен, кафе и супермаркетов
«Уснул за рулем»: полиция назвала причину столкновения автобуса и иномарки под Волгоградом
Волгоградская область получит 70 школьных автобусов и 16 новых неотложек
Под Астраханью иномарка полностью сгорела после ДТП
В Волгограде сквер у Невского собора обнесут забором
На Санаторном собираются строить аквапарк и трассу для квадроциклов
В Волгограде нашли новых подрядчиков на замену нарушившим сроки ремонта дорог
В общественном транспорте Волгограда и Волжского установят тревожные кнопки
В Волгограде открыли два новых отдела по вопросам миграции