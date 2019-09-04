2019-09-04T15:45:17+03:00
Общество

«Туркиш Эйрлайнз» хочет открыть прямые рейсы в Волгоград

Представители авиакомпании и власти региона обсудили перспективы расширения авиаперевозок
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Аэропорт Волгограда готов к расширению географии полетов.Аэропорт Волгограда готов к расширению географии полетов.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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С каждым годом пассажиропоток Международного аэропорта Волгоград растет. Но в основном за счет внутренних перевозок. Возможности улететь прямым рейсом за границу у волгоградцев практически нет, транзитом через Москву - дольше и дороже. Возможно, вскоре из Волгограда запустят регулярное авиасообщение с Турцией. Вопросы развития аэропорта и расширения авиаперевозок обсудили на встрече губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с вице-президентом департамента продаж и маркетинга авиакомпании «Туркиш Эйрлайнз» Махмутом Йайла.

Сейчас более 340 самолетов «Туркиш Эйрлайнз» летают в 123 страны мира по 338 направлениям, в том числе в десять городов России, включая не только Москву, но и соседние Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж. В ближайшие четыре года компания получит еще 220 новых лайнеров. И авиакомпания рассматривает Волгоград для расширения своего присутствия в России.

- Мы действительно рады рассматривать возможность полетов в Волгоград, потому что это важное исторические направление в России, - отметил Махмут Йайла.

Власти региона такой возможности тоже рады. Что касается аэропорта Волгограда, то в последние годы его полностью обновили, построили два новых терминала, взлетно-посадочную полосу. На очереди строительство мультимодального комплекса, который объединит авиационные, железнодорожные и автобусные перевозки. Так что воздушные ворота города-героя готовы и к расширению географии полетов, и к большему количеству пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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