В аварии легковушки и автобуса №2 пострадали четыре волгоградца

СЕГОДНЯ 15:37 2019-09-04T16:39:56+03:00

Водителя и пассажирку легковушки пришлось доставать спасателям из покореженного авто. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Авария в Советском районе произошла около двух часов дня недалеко от СХИ. Автобус №2 ехал в сторону Кировского района. Он подъезжал к остановке, когда ему в зад въехала «десятка». За рулем ваз 2110 был 25-летний молодой человек. Ехала с ним 32-летняя пассажирка. Водитель получил многочисленные травмы. Девушке тоже досталось – ее пришлось извлекать из машины, волгоградку зажало на переднем сидении.

В автобусе в число пострадавших попали два пассажира - 44-летняя женщина и 48-летний мужчина. Во время столкновения они упали и получили ушибы.

В астобусе пострадали два пассажира - мужчина и женщина.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На месте работали медики и сотрудники МЧС.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии. Предварительно, правила дорожного движения нарушил водитель легковушки.

- Пассажиры автобуса пересели по имеющимся билетам на автобус, идущий в попутном направлении. На линию оперативно был выведен дополнительный транспорт, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU