2019-09-04T15:37:26+03:00
Происшествия

Новый очаг АЧС вспыхнул под Волгоградом

На карантин закрыли несколько сел в Камышинском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Очаг АЧС нашли в селе Лебяжье.Очаг АЧС нашли в селе Лебяжье.
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Дубовский район, Руднянский, теперь вот Камышинский - вирус африканской чумы свиней продолжает свое «шествие» по Волгоградской области. Несмотря на предпринимаемые ветеринарами меры в регионе вспыхивают все новые и новые очаги. На этот раз вирус обнаружили в одном из частных хозяйств села Лебяжье Камышинского района. В срочном порядке организовали карантинную зону, чтобы ни одно животное не попало за пределы этой территории.

Согласно поставновлению администрации Волгоградской области, в карантинную зону вошли все населенные пункты и подворья, которые находятся в семи километрах от эпизоотического очага. В эту зону попали кроме самого села Лебяжье, также поселок Авиловский, село Барановка, хутор Грязнуха и часть территории города Петров Вал. А это значит, что всех свиней, которые имеются на подворьях в вышеуказанной зоне, принудительно изымут и сожгут, дабы вирус не распространился дальше. Все «пострадавшие» владельцы хрюшек получат компенсацию за убитых животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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