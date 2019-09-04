В Астрахани фирма незаконно делала врезки в газопровод для пекарен, кафе и супермаркетов

СЕГОДНЯ 15:08 2019-09-04T15:08:29+03:00

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Одна из самых актуальных шуток современной России: чтобы не посадили, надо воровать по-крупному. Это схема работала для одной из астраханских фирм долгое время. Компания воровала газ в промышленных масштабах. Следователи уже посчитали, что ущерб составил 13,5 миллионов рублей. Но благодаря оперативной информации полицейским удалось пресечь незаконную деятельность.

Компания трудилась под крылышком одной из крупнейших астраханских торговых сетей «Даир». Владельцам принадлежат не только супермаркеты, но кафе, пекарни, ресторан, фитнес-центр и прочие небольшие ООО.

Фирма делали незаконные врезки к газопроводу низкого давления. Оперативники нашли шесть подключений на крышах, в цокольных этажах, на чердаках, в жилых домах, офисных зданиях. И везде цель была одна: обойти счетчик. Чтобы задокументировать врезки дирекция привлекала метрологов, задействовала спецтехнику и даже металодетекторы. В некоторых зданиях, которые для себя строила торговая сеть, изначально по проекту были учтены обходные пути приборов учета.

- По этому делу арестовали шесть человек: директора коммерческой фирмы, старшего техника по эксплуатации, менеджера, администратора, диспетчера и мастера. Один из фигурантов дела находится под стражей, еще трое под домашним арестом и двое под подпиской о невыезде, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области.

Но это пока. Ведь вряд ли директор или диспетчер делали врезки по собственной инициативе. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU