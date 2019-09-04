«Уснул за рулем»: полиция назвала причину столкновения автобуса и иномарки под Волгоградом
- По предварительным данным, водитель «Рено Сандеро», который спровоцировал ДТП с пассажирским автобусом, перед столкновением заснул за рулем, такие предположения в ходе выяснения обстоятельств аварии сделали полицейские ГУ МВД по Волгоградской области. - Стало известно, что мужчина выехал на своей легковушке из Калмыкии примерно в полночь, и всю ночь он провел в пути. Под утро сон превозмог.
Напомним, жуткая авария произошла сегодня, 4 сентября, в Новоаннинском районе Волгоградской области. «Рено» на полной скорости врезалось лоб в лоб в пассажирский автобус с людьми, который следовал из Москвы в Элисту.
Из 17-ти пассажиров в больницу увезли троих, еще трое пострадавших из автобуса от госпитализации отказались. А вот сам виновник ДТП скончался на месте до прибытия врачей «скорой» помощи.
В ГУ МВД по Волгоградской области настоятельно рекомендуют водителям, отправляющимся в дальний путь, чаще устраивать перерывы на сон и отдых. А Госавтоинспекция и вовсе просит водителей воздержаться от поездок за рулем в ночное время суток, и ни в коем случае не садиться за руль утомленными! Берегите себя и окружающих!
На трассе под Волгоградом иномарка врезалась в пассажирский автобус: есть жертвы.
ИСТОЧНИК KP.RU