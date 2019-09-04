2019-09-04T13:33:29+03:00
Общество

Волгоградская область получит 70 школьных автобусов и 16 новых неотложек

До конца года транспорт прибудет в регион
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Автобусы все отечественные - ГАЗели, ПАЗы и УАЗы.Автобусы все отечественные - ГАЗели, ПАЗы и УАЗы.Фото: Евгения ЗУБОВА
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3 сентября председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписалл распоряжение «Об обновлении парки автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов в субъектах РФ». На эти цели ранее из госбюджета выделили 10 миллиардов рублей. За них купили более полутора тысяч неотложек и почти 2,5 тысячи школьных автобусов. Транспорт распределили между регионами в зависимости от потребностей. Волгоградская область из этой партии получит 70 школьных автобусов различной вместимости. Из них 29 автобусов вместительностью 10-12 человек; 37 рассчитаны на 21-24 пассажиров; четыре автобуса - для перевозки 13-20 человек. Отметим, что всего за последние три года наша область получила 245 новых автобусов для школьников из отдаленных хуторов. Весь транспорт оснащен системой ГЛОНАСС, тахографом, ограничителем скорости и другими устройствами в соответствии с техническим регламентом.

Кроме того, наш регион, согласно распоряжению правительства, получит 16 новеньких «скорых». Надо сказать, что за последние пять лет автопарк неотложек обновился почти на 90%. В 2016 году за счет средств федерального бюджета в регион поступили 53 автомобиля, в 2017-м - еще 27, в 2018 - 28.

ИСТОЧНИК KP.RU

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