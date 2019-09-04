Под Астраханью иномарка полностью сгорела после ДТП

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-04T12:05:52+03:00

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Авария произошла во втором часу ночи на 269 километре дороги Волгоград-Астрахань. 24-летний парень на «Киа Спектра» летел по трассе в сторону каспийской столицы. Молодой человек не справился с управлением и вылетел с проезжей части на обочину, а затем в кювет. От удара пробило бензобак. Машина вспыхнула. К счастью, водитель сумел выбраться из авто до того момента, когда салон объяло пламенем.

Но травмы у мужчины очень серьезные. У него закрытый перелом черепа, перелом бьедра, перелом предплечья и ссадины. Его на «скорой» доставили в больницу.

Еще серьезней пострадали водитель и пассажиры «восьмерки». Днем 3 сентября 58-летний мужчина не справился с управлением на 261 километре дороги Волгоград-Астрахань и перевернулся в кювет. Скорость также была немаленькая.

- У водителя кома 2 степени и закрытая черепно-мозговая травма, у 36-летнего пассажира тупая травма живота, у 31-летнего пассажира из Волгограда – рваные раны, у 41-летнего пассажира с переднего сидения перелом позвоночника и закрытая черепно-мозговая травма, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области.

В машине пострадали четыре человека.Фото: УМВД по Астраханской области

Все четверо находятся под постоянным наблюдением медиков. По факту ДТП проводится проверка ГАИ Харабалинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU