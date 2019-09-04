2019-09-04T12:05:52+03:00
Происшествия

Под Астраханью иномарка полностью сгорела после ДТП

Водитель попал в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Машина сгорела полностью.Машина сгорела полностью.Фото: УМВД по Астраханской области
Изменить размер текста:

Авария произошла во втором часу ночи на 269 километре дороги Волгоград-Астрахань. 24-летний парень на «Киа Спектра» летел по трассе в сторону каспийской столицы. Молодой человек не справился с управлением и вылетел с проезжей части на обочину, а затем в кювет. От удара пробило бензобак. Машина вспыхнула. К счастью, водитель сумел выбраться из авто до того момента, когда салон объяло пламенем.

Но травмы у мужчины очень серьезные. У него закрытый перелом черепа, перелом бьедра, перелом предплечья и ссадины. Его на «скорой» доставили в больницу.

Еще серьезней пострадали водитель и пассажиры «восьмерки». Днем 3 сентября 58-летний мужчина не справился с управлением на 261 километре дороги Волгоград-Астрахань и перевернулся в кювет. Скорость также была немаленькая.

- У водителя кома 2 степени и закрытая черепно-мозговая травма, у 36-летнего пассажира тупая травма живота, у 31-летнего пассажира из Волгограда – рваные раны, у 41-летнего пассажира с переднего сидения перелом позвоночника и закрытая черепно-мозговая травма, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области.

В машине пострадали четыре человека. Фото: УМВД по Астраханской области

В машине пострадали четыре человека.Фото: УМВД по Астраханской области

Все четверо находятся под постоянным наблюдением медиков. По факту ДТП проводится проверка ГАИ Харабалинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде сквер у Невского собора вместе с тротуарами обнесут забором
На Санаторном собираются строить аквапарк и трассу для квадроциклов
В Волгограде нашли новых подрядчиков на замену нарушившим сроки ремонта дорог
В общественном транспорте Волгограда и Волжского установят тревожные кнопки
В Волгограде открыли два новых отдела по вопросам миграции
В Астрахани мужчина пришел в суд с марихуаной в кармане
Свалка, асфальтный завод и полыхающий камыш: в Астрахани нашли причины едкой гари
Среди волгоградских пенсионеров женщин в два раза больше, чем мужчин
Сто контрактников месяц учились выживать под Волгоградом
В Волгограде алчных женщин меньше, чем в Ростове или Краснодаре
Прививочная кампания против гриппа в Волгограде стартует с 4 сентября
Новую маршрутку №1А пустят в Волгограде
В Волгограде на проект энергоснабжения скоростного трамвая потратят 62 миллиона рублей
В Волгограде инспектор Росрыболовства вымогал «дань» у бизнесмена за туалеты у водоема
Под Волгоградом пьяный сосед пытался зарезать и ограбить пенсионерку
Бизнесмен из Волгограда заплатит полмиллиона за попытку подкупить полицейского
Волгоградец вынес из квартиры астраханца 34 миллиона рублей
Олег Веретенников «списал» поражения «Ротор-2» на неопытных игроков
Врача-терапевта будут судить за липовые справки водителям
Спортивный кластер создадут на базе стадиона Логинова в Волжском
Два УАЗа с туристами столкнулись по дороге к озеру Баскунчак
Лучшие волгоградские учителя получат гранты от губернатора
Четвертый размер: волгоградки оказались обладателями одних из самых пышных форм в стране
Подготовка к переписи: сотрудники Волгоградстата обойдут дома и улицы
Под Волгоградом студент техникума в драке убил мужчину