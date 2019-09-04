В Волгограде сквер у Невского собора вместе с тротуарами обнесут забором

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-04T11:22:29+03:00

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Сегодня, 4 сентября, сквер, который расположен у строящегося в центре Волгограда Собора Александра Невского, начали ограждать забором. Нет, вы не ослышались, ограждение появится по всему периметру зеленой зоны. более того, в территорию сквера (за забор) попадут и тротуары вдоль улиц Володарского и Гоголя. Как поясняют «КП-Волгоград» в мэрии, это сделали для того, чтобы заменить старый асфальт на дорожках, который уже пришел в негодность.

Итого, обновленная зона отдыха «расширится» до 1,5 гектара.

С северной стороны храма будут "Райский сад" и амфитеатр. Фото администрации Волгограда.

- С северной стороны храма расположится «Райский сад» с плодовыми деревьями, кустарниками и цветниками. За райским садом на искусственном возвышении обустроят амфитеатр. Со стороны улицы Володарского в зоне «Русского леса» высадят лиственные и хвойные деревья и кустарники, которые дополнят уже существующие сосны и ели, а также обустроят цветники и рокарии – композиции из камня. Зона «Южного парка» появится со стороны улицы Гоголя, - рассказывают в администрации Волгограда.

При этом обещают, что деревья трогать почти не будут - спилят только сухостой. Зато смонтируют новую систему полива и высадят более 200 молодых дереьев

- Вдоль пешеходных аллей установят парковую мебель, фонари, а также стенды с информацией об истории города, и открытые библиотеки бумажного и электронного формата, - добавляют в мэрии.

Обещают, что Александровский сквер станет не просто красивым, но и функциональным. Его проект, кстати, высоко оценили специалисты, которые приезжали в Волгоград на международный парковый форум.

Напомним, что новый Собор в Волгограде намерены открыть в 2021 году к 800-летию святого благоверного князя Александра Невского.

ИСТОЧНИК KP.RU